Brand bei Picnic in Bochum: Elektro-Vans in Halle in Flammen

In einer Halle in Bochum-Langendreer haben in der Nacht mehrere Fahrzeuge des Online-Supermarktes Picnic gebrannt.

Bochum. Beim Online-Supermarkt Picnic ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Elektro-Vans in einer Halle in Bochum-Langendreer brannten.

Die Feuerwehr Bochum ist in der Nacht zu einem Brand beim Lebensmittel-Lieferdienst Picnic ausgerückt. Gegen 3 Uhr habe ein Anrufer ein brennendes Fahrzeug in einer großen Lagerhalle in Langendreer gemeldet, berichtet ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Als die Einsatzkräfte ankamen, waren bereits mehrere der kleinen Picnic-Elektro-Vans in Brand geraten. „Es gab eine ordentliche Rauchentwicklung und Feuerschein“, so der Feuerwehrsprecher.

Die Löschmaßnahmen hätten gut angeschlagen, gegen 4 Uhr sei das Feuer bereits unter Kontrolle gewesen. Etwa 50 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Alarm über die Warnapp NINA habe man „wegen des schnellen Löscherfolges“ nicht ausgelöst.

Brand bei Picnic: Sechs Elektro-Vans brennen

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, konzentrierte sich die Feuerwehr darauf, die anderen Elektro-Vans zu sichern. Etwa 20, so schätzt der Sprecher, standen in der Halle. Sechs davon hätten gebrannt.

Aktuell müssen die vom Brand betroffenen E-Fahrzeuge vor der Halle nachgekühlt werden, damit sie nicht wieder Feuer fangen. Die Halle habe ebenfalls Schaden genommen, „es entstand aber kein Totalschaden“.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. (soho)

