Bochumer Stadtpark soll schöner werden: Wer hat Ideen?

Bochum. Der Bochumer Stadtpark wird umfangreich saniert. Landschaftsarchitekten laden zum Spaziergang ein. Bürger können Wünsche äußern.

Der Bochumer Stadtpark gehört zu den Lieblingsorten der Bochumer. Doch wie soll er in Zukunft aussehen? Bürgerinnen und Bürger, die an der Entwicklung des Stadtparks interessiert sind, sind am Dienstag, 29. August, ab 16 Uhr zu einem Spaziergang eingeladen. Ein Planungsteam vom Büro RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten aus Bonn hat für den Stadtpark ein Konzept zur Sanierung und Instandsetzung erstellt.

Bochumer können beim Spaziergang mit Planern ins Gespräch kommen

Interessierte können bei dem Spaziergang mit dem Planungsteam und Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen. Der Spaziergang dauert ungefähr 1,5 Stunden. Treffpunkt ist der Platz am Bismarckturm.

Im Anschluss werden ab 18 Uhr Analyse, Konzeption und erste planerische Überlegungen im Multifunktionsraum des Tierparks vorgestellt. Hier können die Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Wünsche zur Sanierung des Stadtparks äußern.

Maximal 50 Personen können teilnehmen

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 50 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann bis Dienstag, 22. August, per E-Mail an stadtpark@nrw-urban.de erfolgen. Wer an dem Informationstermin nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, dem Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bochum bis Freitag, 22. September, eigene Ideen und Anregungen zum Stadtpark per E-Mail an stadtpark@nrw-urban.de mitzuteilen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum