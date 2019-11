Bochumer sammeln Schlafsäcke für Flüchtlinge auf Lesbos

Infos Hier können Schlafsäcke abgegeben werden

Sammelstellen für die Flüchtlinge auf Lesbos sind in Bochum im Fahrradladen Balance an der Kortumstraße 5, im Falkenheim an der Akademiestraße 69, im Freibeuter an der Kortumstraße 2-4, im Bahnhof Langendreer am Wallbaumweg 108, bei Walkabout an der Wittener Straße 211, im Café KRTLND (Kortland) an der Herner Straße 10, in der Musikschule am Westring 32 und in der Oval Office Bar an der Saladin-Schmitt-Straße 2 eingerichtet.

Infos im Netz gibt es auf www.facebook.com/bag4goodlesvos, www.instagram.com/bag4good_lesvos und www.betterplace.me/bag4good-lesvos.