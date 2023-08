Bochumer Musiksommer 2023: Programm, Künstler und Anfahrt

Bochum. Mehrere bekannte Musiker treten beim Bochumer Musiksommer 2023 auf: Eine Übersicht zu Künstlern, Anfahrt und dem verkaufsoffenen Sonntag.

Für Sänger Tim Kamrad wird dieser Auftritt ein Heimspiel, die Vorfreude ist groß: Der 26-Jährige ist einer der drei Top-Acts beim Bochumer Musiksommer in der Innenstadt – zusammen mit DJ ATB und der Band Mia. Auf zehn Bühnen spielen von Freitag bis Sonntag mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler. Das Programm, das Bochum Marketing zusammengestellt hat, ist vielseitig.

Zwar kommt Sänger Kamrad aus Velbert, doch: „Ich bin super oft in Bochum, eigentlich an jedem Tag, an dem ich zu Hause bin. Ich liebe die Stadt“, berichtet er beim Pressegespräch wenige Tage vor seinem Auftritt. Auch seine Songs produziert er hier in Bochum, hat mit „I Believe“ und „Feel Alive“ zwei Nummer-Eins-Hits in den deutschen Charts gelandet. „Hier entstehen alle Songs, hier wohnen super viele Freunde. Hier zu spielen und die Songs auf die Bühne zu bringen, ist ein besonderer Moment.“

Die Vorfreude auf den Bochumer Musiksommer 2023 ist groß bei Oliver Osthoff (links), Leiter Veranstaltungsmanagement bei Bochum Marketing, und Tim Kamrad, einem der Topacts. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Und genau das ist es auch, was den Musiksommer ausmacht: die Verbundenheit zu Bochum. Ein großer Teil der Künstlerinnen und Künstler hat hier seine Wurzeln oder einen engen Bezug zur Stadt. Auch auf den Auftritt von André Tannenberg, besser bekannt als ATB, dürften sich schon viele Bochumerinnen und Bochumer freuen.

Während Kamrad und ATB am Freitag spielen, folgt die Band Mia am Samstagabend um 21.30 Uhr, zu hören sind dann Songs wie „Hungriges Herz“, „Tanz der Moleküle“, „Fallschirm“ oder „KopfÜber“.

Auf zehn Bühnen wird es von Freitag um 14 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr über 100 Auftritte geben. „Umsonst und draußen“, beschreibt es Oliver Osthoff, Leiter des Veranstaltungsmanagements bei Bochum Marketing.

Alles Wichtige zum Bochumer Musiksommer 2023

Bochumer Musiksommer 2023: Das Programm





FREITAG, 25. AUGUST

Moritz-Fiege-Bühne

17.30 Uhr: Heinrich-Schnitzler-Orchester

18.45 Uhr: Ukrainische Chöre mit Svitlana Novak

19.30 Uhr: Offizielle Eröffnung

19.40: Mondfunk

20 Uhr: Kamrad

21.45 Uhr: The Chap

Stadtwerke-Lounge

16 Uhr: DJ Emcirque

17 Uhr: DJ Pearl

18 Uhr: Max Bering

19.30 Uhr: Mike Litt

21 Uhr: ATB

ATB – hier beim diesjährigen Libella-Festival am Kemnader See, hat beim Bochumer Musiksommer wieder einen Auftritt. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Summerstage

16.30 Uhr: Susanna Keye

19 Uhr: Paddeltobi & Band

20.30 Uhr: Kamai Melon

22 Uhr: Aris Valentino



Winzerfest-Bühne

16.30 Uhr: Bogestra Musikexpress

18 Uhr: Blaswerk

19.45 Uhr: Lapplaender

21.45 Uhr: Tatort Jazz Padi Orchestra





Hauptbahnhof

16 Uhr: Farofa

18.30 Uhr: Biriba Brasil Capoeira

20 Uhr: Free Bears

Retter des Rock Records Wohn­zimmerbühne

18 Uhr: Jules Barrow

19 Uhr: Nia Wohlgemuth

20 Uhr: Jule Blumt

21 Uhr: Johanna Zeul

Pauluskirche

17 Uhr: Hessler & Birdy

18.15 Uhr: Zupforchester

20 Uhr: Latino Total!

Univercity-Corner

16 Uhr: Annika Fischer

17 Uhr: Ina & Rebecca

18 Uhr: Die Physikanten

18 Uhr: Desolat

SAMSTAG, 26. AUGUST

Moritz-Fiege-Bühne

11.30 Uhr: Chaosband

12.45 Uhr: Frauenchor Marmelshagen

13.45 Uhr: MCS-Big-Band

15.15 Uhr: Hannes Weyland

16.45 Uhr: Janou

20 Uhr: Movie Trip Show

21.30 Uhr: Mia

Stadtwerke-Lounge

12 Uhr: DJ Phondue

14 Uhr: DJ Kollektiv „Doppelstorch“

16 Uhr: Frau Beji

18 Uhr: Rubimental

20 Uhr: Hiheme

21 Uhr: Dario Klein



DJ Phondue legt auch in diesem Jahr beim Bochumer Musiksommer auf. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Summerstage

11 Uhr: Gap The Mind

12 Uhr: Musiclab

12.45 Uhr: Starting Over

14 Uhr: The Short Messengers

15.15 Uhr: Unfocused

16.45 Uhr: Racker Jax

19.30 Uhr: Big O

20.45 Uhr: Tiktaalik

22 Uhr: Cloud Trips





Winzerfest-Bühne

11 Uhr: Chor Neidenburg

12.30 Uhr: LA West

14 Uhr: Shanty Chor Bochum

15 Uhr: Junger Chors ‘70 Bochum

16 Uhr: Alla Turca

17 Uhr: Freylekhs

18 Uhr: Zierdt

19.30 Uhr: Tatort Jazz Markus Türk & Tatort Jazz Hausband

21.30 Uhr: Rodrigo Tobar & Banda



Retter des Rock Records Wohnzimmerbühne

15 Uhr: Lightning Jules

16 Uhr: Nadu

17 Uhr: Lia

18 Uhr: Fina

19 Uhr: Mylène Kroon

20 Uhr: Human Beans

21 Uhr: Start 75

Pauluskirche

12.30, 13.30, 14.30 Uhr: Cypher 44

15 Uhr: Schlagsaite

15 Uhr: Musikalischer Halbmarathon

17 Uhr: Klaviersextett

17 Uhr: Lucky Moonlight Dancers

18 Uhr: Discofox And More

20 Uhr: Melonga mit Walter Reetz / Tango Para Ti





Univercity-Corner

14 Uhr: Kenan

15 Uhr: Poetry Show

17.15 Uhr: Science Slam

19 Uhr: Die Band des heutigen Abends

SONNTAG, 27. AUGUST

Moritz-Fiege-Bühne

12 Uhr: Jugendsinfonieorchester

13 Uhr: Trommeln auf dem Dr.-Ruer-Platz

13.30 Uhr: Jugendblasorchester

14.15 Uhr: Trommeln auf dem Dr.-Ruer-Platz

14.45 Uhr: Bochumer Kinderchor

15.15 Uhr: Trommeln Dr.-Ruer-Platz

15.45 Uhr: Edelmetall

16.45 Uhr: Stylez Unlimited

18 Uhr: Lilou



Statdwerke-Lounge

12 Uhr: Brassputim

14 Uhr: Phil Drums

16 Uhr: DJ-Lesung





Summerstage

11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

12.30 Uhr: Bianca Körner

13.45 Uhr: New Polished Tunes





Winzerfest-Bühne

12 Uhr: Akkordeon-Ensemble Ruhr

13.15 Uhr: MGV Einigkeit 1880 Bochum Marmelshagen

14.45 Uhr: Henrik Heartbass

16.30 Uhr: MGV Einigkeit 1879 Bochum Werne

18 Uhr: Get Back

Hauptbahnhof

14 Uhr: Wolke

16.30 Uhr: Chris Kramer & Beatbox ‘N’ Blues







Retter des Rock Records Wohnzimmerbühne

14 Uhr: Tommy Finke

15 Uhr: Fritzi Benders Zwergenlala

16 Uhr: Mags

17 Uhr: Anne Lu

Pauluskirche

12 Uhr: VfL Kindertanzen

13.30 Uhr: Tanzraum Bochum

14 Uhr: Anda(e)ntchen

14 Uhr: Tanztreff Aki Brand

15 Uhr: Tanzschule Gretzki

15.15 Uhr: Flöte Harfe

16 Uhr: Zumba-Gruppe vom VfL Turnen Bochum

17 Uhr: Grenzenlos

Univercity-Corner

12-18 Uhr: Die Physikanten „Forscherwerkstatt“

13.30 Uhr: Die Physikanten „Große Physikanten-Show“ + Eis

15 Uhr: Redefined

16.30 Uhr: Wortlaut Ruhr





Neue Bühne von der UniverCity beim Musiksommer

Auf der Kreuzung Huestraße/Hellweg wartet in diesem Jahr eine Neuheit, die Bühne von UniverCity: Der Wissensverbund stellt sich vor und bringt Wissenschaft in die Stadt. Neben Bands und Singer‘n’Songwritern wird bei einem Science Slam auch die Welt der Forschung auf der Bühne präsentiert. In mobilen Werkstätten der Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird darüber hinaus Wissenschaft zum Anfassen geboten. Jung und Alt können hier in Experimenten und auch an Projekten die Welt der Wissenschaft selbst ausprobieren und Informationen erhalten.





Aftershow-Party im Innenhof des Rathauses

Nach der erfolgreichen Premiereim vergangenen Jahr wird es auch in 2023 wieder eine Rathaus-Clubbing-Veranstaltung geben. Am Sonntagabend, 27. August, lohnt sich der Gang zum Rathaus, denn dort kann im Innenhof ab 18 Uhr weitergefeiert werden. Mehrere DJs verwandeln den Rathaus-Innenhof in eine Tanzfläche.

Auch in diesem Jahr findet wieder das „Rathaus-Clubbing“ statt – zum Abschluss der Bochumer Musiksommers Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services





Verkaufsoffener Sonntag in Bochum am 27. August

Anlässlich des Bochumer Musiksommers 2023 findet am 27. August ein verkaufsoffener Sonntag in der Bochumer Innenstadt statt. Darauf weist die Stadt Bochum hin. Dann dürfen alle Geschäfte innerhalb des Geltungsbereiches, siehe Karte oben, von 13 bis 18 Uhr öffnen. Verkaufsstellen, die außerhalb dieses Bereiches liegen, müssen geschlossen bleiben.





Anfahrt, Parken und ÖPNV beim Bochumer Musiksommer 2023

Empfehlenswert ist die Anreise zum Bochumer Musiksommer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Bochumer Hauptbahnhof verbindet die Innenstadt per Bahn mit den Stadtteilen und auch Nachbarstädten. Es gibt beispielsweise die Verbindungen U35 Hustadt/ Schloß Strünkede; 302 Laer Mitte/ Buer Rathaus; 306 Bochum Hbf/ Wanne-Eickel Hbf; 308 Schürbankstr./ Hattingen Mitte; 310 Höntrop Kirche/ Heven Dorf; 318 Schürbankstr./ Bo-Dahlhausen sowie die Angebote der Deutschen Bahn.

Für die Anreise mit dem Auto stehen vier Autobahnen zur Verfügung. Von der A1 oder A2 kommend: Auf die A43 bis Bochum/ Abfahrt (16) Bochum-Riemke und danach der Beschilderung Bochum-Zentrum folgen. Von der A40 kommend: Ausfahrt Bochum-Zentrum und danach der Beschilderung Bochum-Zentrum folgen.

Zum Bochumer Musiksommer haben auch die Parkhäuser in der Innenstadt länger geöffnet. Das Parkhaus P3 am Rathaus ist Freitag und Samstag drei Stunden länger auf – bis jeweils 2 Uhr. Am Sonntag öffnet es von 10 bis 24 Uhr. Dieselben Zeiten gelten auch für das Parkhaus P5, das sonntags normalerweise ebenfalls geschlossen ist. Weitere Infos: parken-in-bochum.de





Umleitungen bei der Bogestra durch den Bochumer Musiksommer

Für den Bochumer Musiksommer sowie die Auf- und Abbauten müssen mehrere Linien von Mittwoch, 23., bis Dienstag, 29. August, umgeleitet werden. Dadurch kann der Haltepunkt Bongardstraße Linien nicht bedient werden. Die Linien 336, 339 und 353 halten in dem Zeitraum am Willy-Brandt-Platz und auf dem Kurt-Schumacher-Platz in Höhe der Apotheke. In Gegenrichtung halten die Busse am ZOB Bochum.

Die Linien 345 und 355 halten in Fahrtrichtung Dahlhausen ebenfalls an der bereits genannten Ersatzhaltestelle sowie an der Junggesellen- und Ferdinandstraße (nur in Fahrtrichtung Dahlhausen). Zusätzlich halten die Busse 345 und 355 an der Haltestelle Südring.

Aufgrund der Umleitungen kann die Linie 365 die Haltestellen Junggesellenstraße und Bochum Rathaus nicht anfahren. Alternativ hält die Linie am ZOB Bochum. Die Linie 368 bedient in Fahrtrichtung Wanne-Eickel ebenfalls die oben genannte Ersatzhaltestelle. Die Nachtexpresse NE 1 und NE 6 halten am ZOB und an der Junggesellenstraße.

Fragen können an der Hotline 0800 6 50 40 30 (kostenlos) gestellt werden. Weitere Infos: www.bogestra.de/service/fahrplanauskunft





Wochenmarkt zieht um

Für den Musiksommer weicht der Wochenmarkt am Dr.-Ruer-Platz am Freitag, 25. August, auf den Standort am Buddenbergplatz aus – in kleinerer Besetzung. Das teilt Bochum Marketing mit. Die Marktzeiten bleiben aber unverändert: Eingekauft werden kann wie gewohnt von 8 bis 14 Uhr. Am Dienstag geht der Betrieb ganz normal auf dem Dr.-Ruer-Platz weiter. Alle Infos zum Markt: www.bochum-tourismus.de/wochenmarkt

Weitere Informationen zum diesjährigen Bochumer Musiksommer gibt es im Internet auf der Website: www.bochumer-musiksommer.de Wer sich schon jetzt auf den Bochumer Musiksommer einstimmen möchte, kann dies über eine eigens dafür kreierte Spotify-Playlist tun. Folgender Link führt direkt dorthin: bit.ly/BOMS-Playlist2023









