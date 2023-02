Bochumer mit Eisenstange verprügelt – Polizei fasst Täter

Bochum. Ein 24-Jähriger hat am Parkplatz des Hauptbahnhofs Bochum einen Mann mit einer Eisenstange verprügelt. Er ließ ihn blutend auf dem Boden liegen.

Aggressionen schon am Morgen: Gegen 9 Uhr am Freitag hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum einen Mann (24) gefasst, der mit einer Eisenstange und einer Glasflasche mehrfach auf einen Bochumer (37) eingeschlagen hatte. Danach sei er geflohen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Eine Reisende hatte die Polizei alarmiert, weil sie die Auseinandersetzung am Bahnhofsparkplatz beobachtet hatte. Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Tatort, schreibt die Polizei weiter. Das Opfer lag blutend auf dem Boden – aber der Angreifer war weg. Die Beamten leisteten Erste Hilfe, während weitere Einsatzkräfte nach dem Angreifer suchten.

Bundespolizei Bochum fasst flüchtigen Angreifer

Nur wenige Minuten später wurden sie fündig: Sie nahmen den polizeibekannten Bochumer auf dem Weg zur U-Bahn fest. Seine Waffen (verbogene Eisenstange und zerbrochene Flasche) stellte die Polizei sicher. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Das Opfer lehnte nach der provisorischen Versorgung durch die Polizei jegliche weitere Hilfe ab.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum