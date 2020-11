Bochum. Im Internet machen Bochumer Kulturgesichter auf ihre Nöte im Corona-Shutdown aufmerksam. Ohne die Akteure hinter den Kulissen bliebe es still.

Der zweite Lockdown und die erneuten Absagen von zahllosen Aufführungen, Konzerten, Lesungen und Ausstellungen trifft die Veranstalterbranche genauso wie alle anderen Kulturschaffenden in Bochum vielleicht noch brutaler als beim Corona-Ausbruch im März. Die Aktion www.kulturgesichter0234.de macht eindrucksvoll auf die Problematik aufmerksam.

Lokale Ausgabe einer bundesweiten Aktion

Die Website, die auf Anregung des Bochumer Veranstalters Heri Reipöler (Bochum Total, Zeltfestival Ruhr) eingerichtet wurde, folgt als lokale Ausgabe einer überörtlich angestoßenen Aktion. Unter dem Hashtag #Ohneunsistsstill macht die Veranstalterbranche in Deutschland auf die längst untragbar gewordene Situation aufmerksam, die durch das nach wie vor bestehende Veranstaltungsverbot entstanden ist. Mit „Kulturgesichter0234“ schalten sich die Bochumer Köpfe der bundesweiten Info-Offensive zu.

Starke Wirtschaftskraft der Kulturindustrie

„Wir möchten damit auf die vielen Schicksale hinweisen, die in Bochum hinter dem sechstgrößten deutschen Wirtschaftszweig, der Kulturindustrie, stehen“, so Heri Reipöler. Nach aktuellen Daten des Bundeswirtschaftsministeriums betrug deren Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung (Bruttowertschöpfung) in Deutschland im Jahr 2019 106,4 Milliarden Euro. Damit übertrifft die Kultur- und Kreativwirtschaft inzwischen andere wichtige Branchen wie die chemische Industrie, die Energieversorger oder die Finanzdienstleister.

Auf der Bochumer Website, die die kommunale Telefonvorwahl als Merkelement im Titel führt, stellen sich stadtbekannte Veranstalter wie Markus Gloria (Bochum Total) und Christian Eggert (Urbanatix) ebenso vor wie Schauspieler, etwa Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht vom Theater Traumbaum, oder Musiker wie Tommy Finke. Sie alle können aktuell nichts veranstalten oder dürfen nicht auftreten.

Nicht nur „große Namen“ stellen sich vor

Auch Kreative sind zu finden, die gemeinhin nicht im Rampenlicht stehen, ohne die aber bei Aufführungen jeder Couleur nichts laufen würde. Etwa Heiko, Booker im Kulturbahnhof Langendreer, und seit 35 Jahren in der Branche tätig. Oder Nina, Jugendbuchautorin. Durch Corona konnte sie in diesem Jahr keine einzige Lesung für Schulklassen geben, alles wurde abgesagt. Oder Judith Freise de Matteis, Theaterpädagogin, freie Künstlerin und seit 25 Jahren in Kulturbetrieb aktiv. Auch sie wurde zwangsweise arbeitslos.

Heri Reipöler, Geschäftsführer der Agentur Radar und Mitveranstalter des Zeltfestivals Ruhr, hat die Homepage mit den „Kulturgesichtern“ aus Bochum auf den Weg gebracht. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Wir sind die Dienstleister hinter Euren Shows, Konzerten und Events. Wir treten mit ,Kulturgesichter0234‘ in den Vordergrund, um auf unsere derzeitige prekäre Lage aufmerksam zu machen und auf die Stille auf, hinter und neben der Bühne“, heißt es auf der Homepage.

Aufmerksamkeit auf Schicksale lenken

So soll die Aufmerksamkeit auf jene privaten Schicksale gelenkt werden, die beruflich und finanziell unter der COVID19-Krise und der Schließung der Theater, Konzertsäle, Kinos und kleinen Bühnen am meisten leiden.

Zu Wort kommen Beleuchter und Plakatierer ebenso wie Fotografen, Caterer und Ticket-Verkäufe. Die Website gibt diesen Existenzen ein Gesicht, das ist ihr Verdienst. Bewusst wird auf große Namen verzichtet, um das Ausmaß des Shutdowns vor und hinter den Kulissen greifbar zu machen. Denn ohne diese Kulturgesichter bleibt’s still im Bochumer Kulturleben.

