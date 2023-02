Bochumer können Sonntag Spenden für Erdbeben-Opfer abgeben

Bochum. In Bochum läuft die Hilfe für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien an. Am Sonntag findet eine Sammelaktion im Falkenheim statt.

In Bochum läuft die Hilfe für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien an. Mit dabei: der Verein „Kollektiv“, der zu Sachspenden aufruft.

Nach den Hilfseinsätzen 2022/23 für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos und im nordfranzösischen Calais organisiert das „Kollektiv“ seit Wochenbeginn eine Sammelaktion. „Wir mussten zunächst rumtelefonieren und schauen, ob und wie wir mit unseren Strukturen und Kontakten nützlich sein können. Das hat funktioniert“, berichtet Judith Büthe.

Die Bochumer arbeiten mit dem Verein „Lohmar hilft“ im Rhein-Sieg-Kreis zusammen. Am kommenden Sonntag, 12. Februar, werden im Falkenheim an der Akademiestraße 69 von 10 bis 16 Uhr Sachspenden für die notleidenden Menschen im Erdbebengebiet gesammelt.

Hilfe für Erdbeben-Opfer: Spenden werden nach Lohmar transportiert

Laut „Kollektiv“ werden Zelte, Iso-Matten, Schlafsäcke, Winterjacken, Baby-Trockennahrung und Windeln benötigt. „Bei der Babynahrung und den Windeln bitte keine angebrochenen Packungen. Die Zelte, Matten, Schlafsäcke und Jacken müssen nicht neuwertig, sollten aber gut erhalten sein“, so Judith Büthe. Auch Helferinnen und Helfer sind am Sonntag beim Packen und Sortieren willkommen.

Die Spenden werden zu Beginn nächster Woche nach Lohmar und von dort weiter ins Krisengebiet transportiert.

