Bochumer Initiative liefert „faires“ griechisches Olivenöl

Für Fans von griechischem Olivenöl hat die Bochumer Initiative Öl-Connection Ruhr ein besonderes Angebot. Bis zum 19. März können sich alle Interessierten ihre Ration sichern.

Bochumer Initiative liefert Olivenöl direkt aus Griechenland

Schon zum siebten Mal in Folge bringt die Bochumer Initiative Öl-Connection Ruhr griechisches Olivenöl in die Stadt. Mit einer Großlieferung wird das Öl nach Bochum geliefert und nach eigenen Aussagen „fair, solidarisch und nachhaltig“ produziert sein. Ein Liter des Öl soll 14 Euro kosten, fünf Liter kosten 60 Euro. Nach eigener Aussage der Initiative, sollen damit auch faire Löhne an die Landarbeiter gezahlt werden. 7500 Liter des „Mazi“-Öls von der griechischen Halbinsel Peloponnes, wurden so im letzten Jahr nach Bochum geliefert. Wer mitbestellen möchte, kann das bis zum 19. März tun.

Erlöse aus Bochum sollen soziale Einrichtungen unterstützen

Ausgegeben wird das Olivenöl am 25. und 26. März in der Zeit von elf bis 17 Uhr im Erdgeschoss des Verdi-Hauses an der Universitätsstraße in Bochum. Unterstützt werden mit dem Erlös solidarische Projekte in Griechenland. Dazu gehört unter anderem die medizinische Hilfsinitiative „Soziale Arztpraxis und Apotheke“ in der westgriechischen Universitätsstadt Arta. Mehr Infos und das Bestellformular gibt es im Internet unter: www.oel-connection-ruhr.de.

