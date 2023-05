Bochumer entdecken Hofstede in einem Stadtteilparcours

Stadtteilparcours in Bochum-Hofstede: Friedhelm Hohlbein (r.) erklärt Ernst Schöps, was es über Wildbienen zu wissen gibt.

Bochum-Hofstede. Der Stadtteilparcours hat sowohl Familien, als auch Senioren nach Bochum-Hofstede geführt. Welche Stationen und Stände dort gewartet haben.

Kleine Stände, Interessierte Bürgerinnen und Bürger jeden Alters und verschiedene Organisationen, die beim Stadtteilparcours in Bochum-Hofstede zusammenkommen. Wer alle Stationen besucht, kann sogar was gewinnen.

Stadtteilparcours in Hofstede kann nach Corona endlich stattfinden

„Wir freuen uns sehr, dass der Stadtteilparcours stattfinden kann, schließlich kam uns bei Stadtteilfesten zwei Mal Corona in die Quere“, sagt Heike Rößler von der Familien und Krankenpflege Bochum. Die Quartiersmanagerin war mit an der Planung für den Parcours beteiligt und begrüßt viele der Interessierten am Johannes-Haus an der Hordeler Straße, der ersten Station.

An neun Ständen, verteilt im Stadtteil, können Interessierte und Teilnehmer des Parcours kleine Aufgaben erledigen und sich so einen Stempel für ihre Stempelkarte sichern. Wer mindestens sieben von neun Stempeln vorweist, kann am Ende sogar Freikarten oder eine Reise gewinnen. Wer aber nicht von Station zu Station laufen will, kann sich auch mit der Rikscha von Hubert Löschner durch den Stadtteil fahren lassen.

Gerade Familien mit Kindern sind bei den spielerischen Aktivitäten, wie dem Töpfe bemalen oder Dosenwerfen zu finden. „Wir kommen gerade direkt aus dem Kindergarten und wollen uns jetzt mal den Parcours angucken“, sagt eine Mutter, die mit ihrer Tochter beim Dosenwerfen steht. „Wir haben auch darauf geachtet, für jeden etwas anzubieten. So auch viele Stationen für Kinder“, betont Heike Rößler.

Für den Stadtteilparcours haben sich viele Partner zusammengetan

Dafür haben sich 21 Partner und Organisationen zusammengetan, die an ihren Ständen über ihre Arbeit informieren. So unter anderem auch Friedhelm Hohlbein, der am Stand der Familien- und Krankenpflege über Wildbienen aufklärt. Unter anderem auch Parteien, die Polizei und die Verkehrswacht sind an eigenen Ständen vertreten.

Wie gut das ankommt, zeigt sich an der regen Beteiligung an den Ständen. Nach und nach laufen immer mehr Interessierte die Stationen an und machen unter anderem Dosenwerfen, spielen am Kickertisch oder nehmen am kostenlosen Hörtest der Verkehrswacht teil.

„Wir sind wirklich froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Nach den Corona-Absagen wurde etwas umgedacht uns so entstand das Konzept eines Parcours“, sagt Christiane Laschinski von der SPD. Ähnliches von der CDU, die ihr Pop-Up-Bürgercáfe veranstalten. „Schön das die Leute hier zusammenkommen können. Nach den Absagen zuletzt war das jetzt wichtig“, sagt Fee Roth, Vorsitzende der Frauenunion der CDU.

