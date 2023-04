Bochumer bietet wohl teuersten Döner NRWs an – Wagyu-Fleisch

Bochum. In der Bochumer Innenstadt soll es bald den teuersten Döner in NRW geben, für 29,90 Euro. Zur Eröffnung gibt es ein Sonderangebot für zwei Cent.

Schon mit 17 Jahren hat Nuh Dogan erste Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Zuerst in einer Pizzeria, dann in der „Bar Celona“ oder auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff“. Nun geht der 32-Jährige den nächsten Schritt und eröffnet seinen eigenen Dönerladen. Dort verkauft er nach eigenen Angaben bald den teuersten Döner in NRW.

29,90 Euro soll dieser kosten – und das sogenannte Wagyu-Fleisch enthalten. Es kommt aus Japan und gilt als eine der teuersten Sorten der Welt. „Ich möchte den Bochumern die Gelegenheit geben, es zu probieren“, sagt Dogan. In dem Lokal an der Viktoriastraße soll es neben Döner mit Fleisch auch eine vegetarische Variante, Burger, handpanierte Chicken Wings, Schnitzel und Salate geben.

Bochumer Gastronom möchte zeigen, wie vielfältig Döner sein kann

In den vergangenen Jahren ist der Bochumer unter anderem durch Asien und Südamerika gereist und hat dort auch die Gastronomie kennengelernt. Viele dieser Eindrücke sollen in seinen neuen Laden einfließen – zum Beispiel bei den Döner-Saucen. Es gibt unter anderem Chili-Cheese (amerikanisch), Guacamole (mexikanisch), Korean Sauce (asiatisch), Humus (arabisch), Curry (indisch) und viele weitere Varianten. „Sonst gibt es immer nur Döner mit Tzatziki und Cocktailsauce. Ich möchte zeigen, dass der Döner mehr Potenzial hat“, so Dogan.

Nuh Dogan übernimmt den Laden „Chicken Style“ an der Viktoriastraße in Bochum – und vorerst auch den ehemaligen Namen. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

Er zieht in das Ladenlokal, in dem sich zuvor der Laden „Chickenstyle“ befunden hat. Vorerst übernimmt er diesen Namen und auch die Inneneinrichtung. „Das werde ich künftig aber noch ändern“, sagt der neue Inhaber.

Dönerladen eröffnet in Bochum: Eröffnungsangebot – Preis: zwei Cent

Am 21. April feiert der „Chickenstyle“ seine Neueröffnung. Alle Spezialdöner – bis auf den mit Wagyu-Fleisch – werden an dem Freitag für zwei Cent verkauft. Ab dem darauf folgenden Tag kostet der Döner 6,50 Euro.

„Chickenstyle“, Viktoriastraße 53, hat künftig montags bis donnerstags von 12 bis 1 Uhr sowie freitags bis sonntags von 12 bis 2 Uhr geöffnet.

