Bochum: Zehn-Millionen-Neubau für Anwaltsseminare eröffnet

Wo früher Stahl gekocht wurde, werden nun Rechtsanwälte, Notare und juristische Fachangestellte aus- und weitergebildet.

Nach einer Bauzeit von anderthalb Jahren hat das in Bochum tief verwurzelte Deutsche Anwaltsinstitut. (DAI), ein gemeinnütziger Verein, sein neues Ausbildungs- und Verwaltungscenter in Betrieb genommen. Rund zehn Millionen Euro hat der Neubau auf dem ehemaligen Industriegelände in der Innenstadt-West, am Gerard-Mortier-Platz 3, gekostet. 50 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Das Gelände wird damit weiter deutlich aufgewertet.

Wegen Corona wird aber zunächst bis Jahresende kein Präsenzunterricht stattfinden; die Seminare werden als Online-Fortbildung gehalten und als Live-Stream in ein eLearning-Center übertragen.

Das Foyer des neuen Seminargebäudes der Deutschen Anwaltsinstitutes in Bochum. Foto: Deutsches Anwaltsinstitut

Das DAI ist das größte Bildungsunternehmen seiner Art für Juristen in Deutschland. Vorher war es 20 Jahre lang auf dem Campus der Ruhr-Universität angesiedelt; dort waren die Räumlichkeiten aber zu klein geworden. Jährlich nehmen rund 40.000 Juristen an den rund 1000 Veranstaltungen teil, die sämtliche Fachrichtungen abdecken, auch Spezialgebiete wie zum Beispiel Agrarrecht.

Dozenten sind Anwälte, Notare und Richter

Für den 12. November steht zum Beispiel das Seminar „Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht 2019/2020“ im Programm. Dozenten sind keine reine Pädagogen, sondern Rechtsanwälte, Notare und Richter. Bis zu 150 Menschen können dort gleichzeitig unterrichtet werden.

Neben dem Hauptstandort in Bochum ist das DAI auch mit Niederlassungen in Berlin und Heusenstamm in Hessen vertreten. Auch in Hotels wird unterrichtet.

Der Neubau in Bochum hat drei Etagen und verfügt über eine Innenfläche von knapp 3000 Quadratmetern. Finanziert wurde er zum Großteil mit Eigenmitteln, der Rest über einen Kredit. Mitglieder des Vereins sind Kammern der juristischen Berufsstände.