Bochum wird 700 – und gibt 5000 Null-Euro-Scheine heraus

Bochum. 700 Jahre alt wird die Stadt Bochum im nächsten Jahr. Zu diesem Anlass gibt die Bochum Marketingagentur einen 0-Euro-Schein aus. Als Souvenir.

Im kommenden Jahr feiert die Stadt Bochum ihr 700-jähriges Bestehen . Zu diesem Anlass gibt die Bochum Marketing GmbH einen Null-Euro-Schein mit einem Bochumer Motiv heraus. Die Jubiläumsauflage ist einmalig auf 5000 Stück limitiert.

Auf dem Schein sind die Burg Blankenstein und die Statue von Graf Engelbert II. von der Mark sowie das Logo des Festjahres zu sehen. Das Souvenir mit symbolischem Wert kann von sofort an für drei Euro in der Bochum Touristinfo oder im Online-Shop www.wir-sindbochum.de erworben werden. Für den Versand fallen zusätzliche Kosten an.

Sicherheitspapier und Sicherheitsmerkmale

Das Souvenir sieht nicht nur täuschend echt aus, es wird – wie sonst Euro-Banknoten auch – in der französischen Wertpapierdruckerei Oberthur Technologies auf Sicherheitspapier gedruckt und trägt einige typische Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Hologramm, Kupferstreifen, ein transparentes Fenster und aufgedruckte Seriennummer. Mit echtem Papiergeld könne der Souvenirschein allerdings nicht verwechselt werden, heißt es bei BoMarketing; da Lesegeräte für Banknoten ihn nicht als authentisches Zahlungsmittel anerkennen.

Bereits 2018 hatte BoMarketing einen 0-Euro-Schein herausgebracht. „Mit der Zeit haben sich die Scheine zu einem begehrten Objekt unter Sammlern und Reisenden entwickelt“, heißt es. „Aufgrund der einmaligen Auflage der Jubiläumsscheine gehen wir davon aus, dass sie zügigausverkauft sein werden“, so Liana Vogel, Leitung Touristik bei der Bochum Marketing GmbH.

Die Motivauswahl auf dem Souvenirschein beschränkt sich auf die wesentlichen Akteure der Stadtgründung. Abgebildet ist Graf Engelbert II. von der Mark, der durch die Überreichung der erweiterten Marktrechte am 8. Juni 1321 auf der Burg Blankenstein maßgeblich zur Gründung beitrug. Seit Jahrzehnten dient dieses Ereignis als Bezugspunkt für Stadtjubiläen.

