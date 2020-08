Bochum: Weiterführende Schulen kommen schneller ins Internet

An der Hans-Böckler-Gesamtschule und am Neuen Gymnasium werden derzeit die leistungsstarken Netzkabel verlegt. (v.l.) Guido Gallenkamp, Breitbandkoordinator der Stadt, Schuldezernent Dietmar Diekmann und Realschulleiter Walter Sembritzki informierten am Mittwoch über den Stand der Digitalisierung.