Bochum: Was Krimi-Autor Reinhard Junge auf Weltreise erlebte

Mit dem Roman „Das Ekel von Datteln“ schrieb der Bochumer Autor Reinhard Junge 1988 ein schönes Stück Krimigeschichte. Gemeinsam mit Leo P. Ard (alias Jürgen Pomorin) erzählte Junge darin so pointiert wie gut gelaunt von Filz, Korruption und Klüngeleien im Dattelner Rathaus. Das Buch verkaufte sich bestens und bereitete dem damals noch recht neuen Genre des Ruhrgebietskrimis den Weg.

32 Jahre später lässt es Reinhard Junge keinesfalls ruhiger angehen. Zwar ist der ehemalige Deutsch- und Lateinlehrer am Hellweg-Gymnasium mittlerweile pensioniert und schreibt nur noch gelegentlich Romane (zuletzt erschien „Seelenamt“ 2018). Dafür widmete sich der Autor jetzt einem Erlebnis ganz anderer Art: Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Christiane Bogenstahl ging er sieben Monate lang auf Weltreise.

Ob Jordanien, Iran, Indien, China, Thailand oder Borneo: Die Liste ihrer Reiseziele, über die beide einen stattlichen Reiseblog im Internet schrieben, liest sich prächtig. Nach Wattenscheid zurück kehrte Junge schließlich erschöpft und 18 Kilo leichter, aber auch randvoll mit unvergesslichen Momenten. „Es war anstrengend“, sagt er, „aber eine ganz wundervolle Zeit. Danach war ich so fit wie nie zuvor.“

Reinhard Junge brachte aus Thailand übrigens ein besonderes Andenken mit: Seither ziert eine große Möwe als Tattoo seinen linken Unterarm.

„Mit Rucksack und Rentner durch die Welt“, so lautet der Titel ihres Blogs, den beide mit vielen Texten, Fotos und Videos während ihrer ausufernden Reise füllten. Auf die Idee kamen Junge (73) und seine 28 Jahre jüngere Lebensgefährtin, als sie gemeinsam über ihre Zukunft nachdachten: „Wir haben eine richtige Liste mit all den Sachen gemacht, die wir gemeinsam erleben wollen“, sagt Junge. „Schließlich fängt man in meinem Alter schon langsam an, darüber nachzudenken, wieviel Zeit einem noch bleibt.“

Daheim auf einer Weltkarte am Esstisch knobelten sie schließlich all jene Ziele aus, die sie ansteuern wollten: „Wir wussten, dass wir etwa neun Monate Zeit hatten“, erzählt Bogenstahl. Den ursprünglichen Plan, in dieser Zeit tatsächlich einmal den Erdball zu umrunden, mussten sie aber schließlich aufgeben. „Die Hochzeit meiner Tochter in Berlin kam uns etwas dazwischen, so dass wir die Reise ein wenig verkürzen mussten“, sagt Junge. Außerdem entschieden sie sich im Zuge der anhaltenden Klimadebatte dazu, von Thailand aus nur noch mit Bus und Bahn zu tingeln. „Wir wollten einfach nicht mehr fliegen. Und das dauert dann natürlich alles entsprechend länger.“

Vor allem die vielen Begegnungen mit fremden Menschen, die teils zu echten Freunden wurden, bleiben den beiden am stärksten in Erinnerung. Bogenstahl und Junge verzichteten großteils auf teure Hotels und größeren Komfort und mieteten sich via „Couch Surfing“ bei Privatpersonen ein. „Ich bin ganz findig im Finden von Schnäppchen“, erzählt Bogenstahl. Auch aufs schwere Gepäck verzichteten beide bewusst: „Wir hatten jeweils nur acht Kilo Handgepäck dabei.“

Junge und Bogenstahl können das „Couch Surfing“ empfehlen: „Wir wurden überall super herzlich empfangen“, schwärmt Bogenstahl. Einmal habe sie ein netter Iraner und Hermann-Hesse-Fan sogar mitten in der Nacht vom Flughafen abgeholt. „Wir hatten nie das Gefühl, bei einer Familie nicht willkommen zu sein.“ Nur bei einem Gastgeber im iranischen Persepolis lief nichts nach Plan: „Der wollte uns wohl abzocken“, sagt Bogenstahl. „Aber das kann überall passieren.“

Ohne größere Blessuren oder schlimmere Krankheiten kehrten beide schließlich nach genau 217 Tagen zurück nach Bochum. Vom Reisefieber schwer gepackt, stehen die nächsten Ziele schon fest: „Nach Russland und in die Mongolei soll es gehen“, sagt Junge. Weitere Kriminalromane sind erstmal nicht geplant, dafür arbeiten beide gerade an einem Buch – über die Reise ihres Lebens.