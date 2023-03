Bochum gegen Schalke: Fans ziehen friedlich zum Ruhrstadion

Bochum. Vor dem Spiel des VfL Bochum gegen den FC Schalke 04, ist die Stimmung bei den Fans gut. Sie ziehen meist von der Innenstadt bis zum Stadion.

Ein grauer Schleier liegt am Samstag über Bochum. Während es die Tage zuvor noch sehr sonnig war, setzt pünktlich zum Derby gegen den FC Schalke 04 das schlechte Wetter ein. Das hält die Fans aber nicht davon ab, den Weg zum Ruhrstadion anzutreten. „Es ist ruhig geblieben“, bestätigt die Sprecherin der Bundespolizei. Besondere Vorkommnisse sind vor Anpfiff ausgeblieben.

Polizei eskortiert die Ultras zum Stadion

Die Stimmung vor dem Spiel ist bei den Fans gut. Einige unterhalten sich auf dem Weg von der Innenstadt und dem Hauptbahnhof über das anstehende Derby gegen den Nachbarn aus Gelsenkirchen. Der Grundtenor der Fans erklingt immer wieder aus den kleinen Fangruppen: Das wird eines, wenn nicht sogar das wichtigste Spiel der laufenden Saison.

Die großen organisierten Fangruppen, wie Ultras beider Teams, ziehen schon weit vor dem Spiel und den meisten anderen Fans zum Stadion. Beide Fanlager sind dabei lautstark und sehr motiviert, ihr Team heute zum Sieg zu tragen. Dazu gehören auch die bekannten Fangesänge und die ein oder andere Beleidigung in Richtung des Gegners.

Bochum vs Schalke: Für das Derby hat die Polizei das Personal aufgestockt, um die Situation immer unter Kontrolle behalten zu können. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Eskortiert werden Ultras auch diesmal von viel Polizei. Gerade die Ultras der Gäste aus Gelsenkirchen füllten auf dem Weg nach Bochum schon ganze Züge und gingen nach Ankunft laut geschlossen und laut singend zum Stadion. Die Polizei in der Stadt und die Bundespolizei am Hauptbahnhof mussten den Weg für die vielen Fans zum Teil freiräumen.

Auch gemischte Fangruppe gehen zum Stadion

Neben den Ultras, gibt es auch die normalen Fans, die sich am Nachmittag ihren Weg durch den leichten Nieselregen zum Stadion bahnen. Bei Temperaturen um knapp fünf Grad und leichtem Wind dominieren dicke Jacken das Bild an der Castroper Straße. Drüber tragen die Fans ihre Schals oder Trikots. Darauf Spielernamen wie Wosz, Schindzielorz, Gekas, Losilla und Co.

Auch gemischte Fangruppen aus Bochumer und Schalker Fans sind gemeinsam auf dem Weg zum Vonovia Ruhrstadion. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Eine Gruppe junger Fans läuft gemächlich den Anstieg zum Stadion entlang und feiert das anstehende Spiel. Unter ihnen sowohl Schalke, als auch Bochum Fans. Einer von ihnen ruft lautstark: „In der Sache getrennt, in den Farben vereint“ und nimmt danach einen kräftigen Schluck aus seiner Bierflasche.

Auch für die beiden Freunde Lukas und Max ist das Spiel etwas Besonderes. „Ich bin Schalker und mein Kollege Bochumer. Wir spielen so selten gegeneinander, deswegen freuen wir uns auf jetzt“, sagt Lukas. Zuvor haben sie sich ein Bier für unterwegs geholt und gehen mit den anderen Fans langsam zum Ort des Geschehens. „Das ist viel mehr als nur ein Spiel. Das ist ein Derby und diesmal enorm wichtig“, sagt Max und hängt selbstbewusst ein „aber Bochum gewinnt“ hinten dran.

Kneipen um das Stadion sind voll

Je näher man dem Stadion kommt, desto lauter wird es. Die Polizei hat währenddessen alles im Blick und steht mit mehreren Wägen unmittelbar vor dem Stadion. Dort sammeln sich viele der Fans noch einmal und trinken ihr Bier, unterhalten sich oder suchen noch verzweifelt eine Karte.

Nicht alle haben ein Ticket ergattert und müssen das Spiel in einem der vielen Lokale am Rand der Castroper Straße anschauen. Aber gerade die sind randvoll mit Fans gefüllt. Unter ihnen auch einige Schalker. Ob die Bochumer oder Schalker Fans am Ende auch wieder mit Feierlaune aus dem Stadion kommen würden, entscheiden die Akteure auf dem Rasen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum