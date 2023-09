Bochum verliert nach Urbanatix die nächste Großveranstaltung

Nina Chuba gehörte im Dezember 2022 in Bochum zu den Gewinnern bei der „1Live Krone“ in der Jahrhunderthalle in Bochum.

Bochum/Köln. Die 1Live-Krone des WDR verlässt Bochum. 17 Mal war der Radiopreis im Westpark verliehen worden. Mit neuen Ideen am neuen Ort geht es weiter.

Der Musikpreis „1Live Krone“ wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Bielefeld verliehen. Das meldet die Deutsche Presseagentur (dpa). Nach dem Aus für das Streetart-Festival Urbanatix verliert die Jahrhunderthalle im Bochumer Westpark die zweite attraktive Veranstaltung binnen kurzer Zeit.

Radiopreis „1Live Krone“ wechselt von Bochum nach Bielefeld

Der Radiopreis des Westdeutschen Rundfunks (WDR) ist 17 Jahre lang in Bochum verliehen worden und galt als bedeutende Veranstaltung. Musik-Stars aus Rock, Pop, Hip-Hop und Comedy erhielten seit 2006 ihre „Kronen“ in Bochum. Von 2000 bis 2006 verlieh der WDR seine Preise in Oberhausen.

Die „Kronen“ 2023 sollen am 30. November im Lokschuppen in Bielefeld verliehen werden. Moderatorin wird Donya Farahani, das teilte der WDR laut dpa am Donnerstag in Köln mit. Der Umzug der „1Live Krone“ von der Bochumer Jahrhunderthalle in den Bielefelder Lokschuppen unterstreiche die klare Absicht, den Preis mit neuen Ideen zu bereichern, hieß es.

„Kronen“ 2023 werden Ende November verliehen

Die Preisverleihung wird am 30. November (20.15 Uhr) live im WDR Fernsehen, im Radio 1Live und als Livestream in der ARD Mediathek sowie in der App und dem YouTube-Kanal von 1Live übertragen.

Der nach Veranstalterangaben größte Musikpreis Deutschlands wird jährlich vergeben. Im vergangenen Jahr hatte Peter Fox mit „Zukunft Pink“ die Auszeichnung in der Kategorie „Bester Song“ geholt. (dpa)

