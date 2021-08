Bochum: Urbanatix präsentiert Aktionen für Biker und Tänzer

Bochum. Der Urbanatix-Film feiert in der nächsten Woche Premiere. Davor und danach gibt’s zwei Aktionen in Bochum: für Biker ebenso wie für Tänzer.

„Urbanatix Home“ heißt der Kurzfilm, mit dem das Bochumer Streetart-Festival erstmals auf die Leinwand kommt. Am Mittwoch (11.) feiert die 20-Minuten-Produktion Premiere beim Open-Air-Kino auf dem Fiege-Brauhof. Die Uraufführung (20.30 Uhr, nur für geladene Gäste) ist eingebettet in eine Urbanatix-Aktionswoche im Rahmen des Bochumer Kultursommers.

Erste Station ist am Sonntag (8.) der Westpark. Der Platz rund um die Graffiti-Wand gegenüber der Erzbahnschwinge wird von 15.30 bis 19 Uhr zum Schauplatz von Action und Musik: mit den Urbanatix-Bikern ebenso wie mit Discjockey F-Zee. Auch Hobby-Biker können an den Start gehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Rad-Anfänger wird ein Slalom-Parcours aufgebaut.

Urbanatix in Bochum: Tanz-Wettbewerb im Stadtpark

Ein „Dance-Battle“ ist in der urbanen Tanzszene die direkteste Form, sich miteinander zu messen. Am Samstag (14.) treten dazu Tänzerinnen und Tänzer beim „Urbanatix Open Circle Battle“ im Bochumer Stadtpark an. Die Veranstaltung ist offen für alle. Wer mittanzen will, kann sich bis 13. August per Mail an info@urbanatix.de anmelden.

Es winken 200 Euro Preisgeld). Tickets gibt es im Vorverkauf für drei Euro (Tageskasse fünf Euro). Der Vorentscheid beginnt um 17 Uhr, die Finalrunde um 19 Uhr. Weitere Infos auf urbanatix.de.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum