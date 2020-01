Bochum: Umstrittenes Stück letztmals im Schauspielhaus

Eine herausfordernde Aufführung steht letztmals im Schauspielhaus Bochum auf dem Programm: Johan Simons’ Doppelabend „Plattform/Unterwerfung“, basierend auf den gleichnamigen Romanen des französischen Schriftstellers und Provokateurs Michel Houellebecq. Es ist ein Theaterabend, der durchschüttelt, auf hohem darstellerischen Niveau, aber mit 4:15 Stunden Spielzeit auch ein Brocken.

Johan Simons bearbeitet den Stoff in Bochum virtuos

Johan Simons kocht Houellebecqs ausufernde und manchmal bewusst zur Geschwätzigkeit neigenden Romane virtuos auf ihr Eigentliches ein: „Auf die sexuelle Frustration des ausgebrannten, von Konsumsucht und Leistungsdruck ermüdeten Westeuropäers mittleren Alters sowie die dumpfe Bedrohung, die vom Aufstieg des Islam und den fatalen Verheißungen politischer Radikalisierung ausgehen“, wie es in der taz nach der Premiere am 19. Januar 2019 hieß.

Sowohl „Plattform“ als auch „Unterwerfung“ rühren an Tabu-Themen der westlichen Gesellschaft, aber Simons und sein Ensemble haben durchaus keinen pornographischen, provozierenden Abend im Sinn. Vielmehr geht es um Aufklärung im spielerischen Sinne: Das Spiel selbst vermittelt die Botschaft, hier wird keine Brecht’sche Lehrbühne errichtet, sondern ein theatersatter Abend ins Werk gesetzt.

Houellebecq-Texte leben von abgründigem Witz

Für die „Aufklärung“ im Sinne einer Bewusstmachung sorgen auf merkwürdig gut funktionierende Art das Zusammentreffen des kratzigen Humors des Niederländers Simons mit dem abgründigen Witz des Franzosen Houellebeq.

Stefan Hubstein ist als Michel / François jeweils die zentrale Figur beider Aufführungen, die während des letzten Jahres sowohl als Doppelabende als auch als Einzelvorstellungen zu sehen waren. Der große Publikumsrenner waren sie gerade nicht, aber die Zuschauer, die sich auf diese Form von Intensiv-Theater einlassen konnten, nahmen einen Mehrwert mit. „Wir haben nach den Vorstellungen einige Publikumsgespräche angeboten, die sehr ergiebig waren“, schildert Hunstein.

Es geht um grenzenlosen Sex-Tourismus

Ihn habe „überrascht und doch auch wieder nicht“, wie schnell in diesem Gesprächen grundlegende politische Fragen aufgeworfen worden seien. „Houellebecq ist in seinen Arbeiten kontrovers, aber genau um diese Auseinandersetzung geht es ja“, sagt Hunstein.

Stefan Hunstein (62) ist aktueller Träger des Bochumer Theaterpreises. Das Foto zeigt ihn bei seiner Dankesrede zur Preisverleihung im November 2019 in den Kammerspielen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Die moralische Verkommenheit einer saturierten Konsum- und Freizeitgesellschaft, die gleichzeitig enormen Leistungsdruck auf dem Arbeitsmarkt und im Privaten ausgesetzt ist, ist das Kernthema. In „Plattform“ geht es um angeblich tabu- und grenzenlosen Sex-Tourismus, in „Unterwerfung“ um die angebliche „Übernahme“ Westeuropas durch den Islam.

Publikum ertappt sich beim Lachen

Das hautnah von einem stark aufspielenden Ensemble vorgeführt zu bekommen, macht aus dem langen Abend ein Erlebnis. Er bietet keine Theaterkost zum Sofortverzehr, vielmehr muss er „verdaut“ werden. Dass man sich beim Zusehen immer wieder auch beim Lachen ertappt, ist eine weitere Vorzug dieser Inszenierung.

Am 25. Januar gibt’s die letzte Gelegenheit, sie in Bochum zu sehen. Ab Februar steht das so bitterböse wie komische Tänzchen der Verkommenheit dann im Schauspielhaus Zürich auf dem Spielplan.

Letzte Vorstellung:

Samstag, 25.1.2020, 18 Uhr, Schauspielhaus Bochum, Königsallee 15, Karten 0234 3333-5555

