Ein Wolf-Exemplar der Wanderausstellung in Bochum. Das Raubtier fasziniert Kinder und Erwachsene, ist in NRW aber umstritten.

Bochum. Eine Wanderausstellung über die Rückkehr des Wolfes in NRW wird im Tierpark Bochum gezeigt. Das Raubtier ist nicht überall willkommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Tierpark zeigt Ausstellung über Rückkehr des Wolfes

Im Tierpark Bochum zeigt der Naturschutzbund (Nabu) bis 23. Februar die Wanderausstellung „Die Rückkehr des Wolfes nach NRW“.

Seit 2009 wurden zunehmend Wolfssichtungen in NRW bestätigt. Mittlerweile haben sich drei Tiere dauerhaft dort niedergelassen, weshalb bisher die Wolfsgebiete „Schermbeck“, „Senne“ und „Eifel-Hohes Venn“ ausgerufen wurden. Ebenso reicht das rheinland-pfälzische Wolfsgebiet „Stegskopf“ mit seiner Pufferzone bis nach NRW hinein. Seit Anfang Dezember gibt es zudem das Wolfsverdachtsgebiet Oberbergisches Land.

Der Wolf in NRW wird in der Bevölkerung sehr unterschiedlich aufgenommen

Um über das Wildtier Wolf zu informieren und so die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken, tourt der NABU bereits seit mehr als drei Jahren mit einer von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW geförderten Wanderausstellung zum Wolf durchs Land. Jetzt ist sie in Bochum zu sehen.

„Was wir gelernt haben, ist, dass die Rückkehr des Wolfes weniger eine Frage des Lebensraums und der Nahrung ist, sondern vielmehr eine Frage der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung“, so Christian Chwallek, stellvertretender Vorsitzender des NABU NRW.

Und Zoodirektor Ralf Slabik betont: „Exotische Raubtiere, wie Tiger oder Eisbären, und ihre Gefährdung sind vielen Menschen bekannt. Als zoologische Einrichtung wollen wir im Rahmen unserer Bildungsarbeit aber auch ein Bewusstsein für den Schutz der heimischen Tierwelt schaffen und zu dieser gehört auch der Wolf.“