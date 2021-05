Der Künstler Horst-Dieter „Oskar“ Gölzenleuchter mit seiner Frau Renate und Ursula Henke (rechts) von der Bürgerinitiative „Gerthe-West – so nicht!“ vor der alten Schwarzpappel an der Ecke Hiltroper Landwehr/Am Hillerberg in Bochum-Gerthe, die im Zuge der dort geplanten Bebauung gefällt zu werden droht.