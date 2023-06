Grünflächen Bochum: So funktioniert die Bewässerung städtischer Bäume

Bochum. Die Bewässerung der Bäume in Bochum bringt für die Stadt so einiges mit sich. Wie die Stadt Bochum alles organisiert und wie ein Hallenbad hilft.

Rund 1000 Bäume zieren die Straßen Bochums. Und dabei sind die Bäume in Parks nicht inbegriffen. Solch eine große Anzahl erfordere einiges an finanziellem und koordinativem Aufwand, so das Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bochum auf Nachfrage der WAZ.

Bochumer sorgen sich um die Bäume

Zwei Leser hatten sich an die WAZ gewandt, weil ihnen der Zustand einzelner Areale einen Anlass zur Sorge bereitete. Oskar Willner (72), wohnhaft in der Stiepeler Straße, beklagt, dass die neu gepflanzten Bäume an der Hattinger Straße nicht ausreichend bewässert würden. Die gleichen Bedenken teile Andreas Sackers (56), wie er der WAZ mitteilte.

Nach Gesprächen mit Anwohnern der Honeickenstraße in Bochum und auch aus seiner Beobachtung sei er der Auffassung, dass die dortigen Bäume nicht ausreichend gewässert werden. Nach Angaben von Andreas Sackers habe die Stadt schon auf seine Anfrage reagiert und eine Bewässerung der Bäume vorgenommen.

Stadt Bochum beauftragt Unternehmen zur Bewässerung

Um die Anzahl der Bäume an den Bochumer Straßen bewässern zu können, weist das Umwelt- und Grünflächenamt diese verschiedenen Unternehmen zu. Auf Nachfrage der WAZ werden die Bäume auf drei Unternehmen aufgeteilt. Einmal wöchentlich werden sie bewässert. Je nach Temperaturen und Trockenheit werde dies auch öfter durchgeführt. Dies koste die Stadt jährlich um die 100.000 Euro.

Es seien auch sogenannte Water-Coats im Einsatz. Diese Säcke geben eine bestimmte Menge Wasser über einen längeren Zeitraum ab, sodass der Boden um den Stamm herum bis hin zu den Wurzeln versorgt werden könne.

Wasserwelten Bochum nutzen Wasser zur Bewässerung der Bäume

Für anstehende Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten wurde das Wasser des Hofsteder Hallenbades abgelassen. Nach eigenen Angaben konnte durch eine Kooperation mit dem Technischen Betrieb der Stadt Bochum ein Teil des Badewassers nun den städtischen Bäumen zu Gute kommen.

In einer Mitteilung sagte Marcus Müller, Geschäftsführer der Wasserwelten Bochum: „Wasser ist ein kostbares Gut und für Mensch und Natur gleichermaßen bedeutsam. Warum sollte das Wasser aus unseren Schwimmbecken daher nicht bei der Bewässerung städtischer Bäume helfen?“

All dies sei in Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde und der Naturschutzbehörde geschehen. Es seien Bäume in mehreren Teilen der Stadt gegossen worden.

Genauere Informationen können auf der Homepage der Wasserwelten Bochum unter https://wasserwelten-bochum.de/ gefunden werden.

