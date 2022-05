Bochum: Schauspielhaus-Intendant lädt seine Kritiker ein

Bochum. Bei einer Gesprächsrunde am 25. Mai im Schauspielhaus Bochum will Johan Simons mit seinen Kritikern offen diskutieren. Titel: „Lasst uns reden!“

„Lasst uns reden!“, so lautet der Titel einer Gesprächsrunde, zu der das Schauspielhaus Bochum am Mittwoch, 25. Mai, um 18 Uhr ins Tanas (Foyer der Kammerspiele) einlädt. „Intendant Johan Simons und sein künstlerisches Team freuen sich auf einen persönlichen Dialog mit allen, die ihre Wünsche, Kritik und Erfahrungen teilen wollen“, so teilt es das Schauspielhaus mit.

Johan Simons lädt in Bochum zur Gesprächsrunde ein

Seit Mitte 2018 leitet der 75-jährige Simons das Schauspielhaus. Zuletzt hatte es einige Kritik an seinem Führungsstil und auch an der künstlerischen Ausrichtung des Theaters gegeben. So meldeten sich Ende März angeblich 114 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses in einem „offenen Brief“ zu Wort, die ein „Klima der Angst“ am Schauspielhaus beschrieben und dem Intendanten vorwarfen, nur selten selbst im Theater zu sein. Die Mail wurde anonym verschickt, der Absender blieb unbekannt.

Kritik am Führungsstil und der künstlerischen Ausrichtung des Schauspielhauses

Auch zahlreiche Leserbriefschreiber in der WAZ äußerten sich kritisch über Johan Simons und das Theater. Viele bemängelten, dass sie die Inszenierungen am Haus als zu kopflastig und zu wenig bürgernah empfinden würden. Die Diskussionen nahmen einige Fahrt auf, da Simons Vertrag am Donnerstag, 5. Mai, vom Rat der Stadt Bochum um drei Jahre bis Mitte 2026 verlängert werden soll.

„Seit dem Start der Intendanz vor dreieinhalb Jahren haben der Spielplan und die Künstlerinnen und Künstler viel Aufmerksamkeit erregt, Begeisterung ebenso wie Kritik hervorgerufen“, erklärt das Schauspielhaus. „Darüber möchten Johan Simons und sein Team ins Gespräch kommen: direkt, offen und ehrlich.“ (sw)

Der Eintritt zu der Gesprächsrunde ist frei. Zählkarten dafür sind ab 4. Mai an der Theaterkasse erhältlich. 0234 / 33 33 55 55.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum