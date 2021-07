Bochum: Motorroller-Brand greift auf VfL-Bochum-Gebäude über

Der zerstörte Motorroller vor der VfL-Bochum-Sportstätte an der Hiltroper Straße in Bochum.

Bochum. Der Brand eines geparkten Motorrollers hat sich auf ein Gebäude des VfL Bochum ausgebreitet. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Die Feuerwehr hat in Bochum-Hiltrop einen komplett brennenden Motorroller gelöscht. Brandort war das Nachwuchs-Leistungszentrum des VfL-Bochum, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

Am Freitag um 7.51 Uhr wurde Alarm geschlagen. Der Roller stand an der Hiltroper Straße vor der Hausfassade an der Sportstätte. Durch die starke Wärmestrahlung barst eine Fensterscheibe im Erdgeschoss, das Feuer breitete sich auf das angrenzende Zimmer und die Dachkonstruktion aus. Ein Büro wurde beschädigt.

Polizei Bochum ermittelt jetzt die Brandursache

Durch den Löschangriff mit einem Strahlrohr und unter Atemschutz wurde der Brand laut Feuerwehr schnell gelöscht und ein weiterer Gebäudeschaden verhindert. Die Hausfassade und der Dachbereich wurden mit einer Wärmebildkamera auf weitere Schäden kontrolliert. Dazu wurden Teile der Dachkonstruktion entfernt, um mögliche Glutnester ausfindig zu machen.

Verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr war mit 19 Kräften vor Ort. Laut Polizei besteht der Anfangsverdacht einer Brandstiftung. Der Sachschaden soll fünfstellig sein. (B.Ki.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum