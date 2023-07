Bochum: Mehrere Schulhöfe werden in nächster Zeit erneuert

An der Goethe-Schule in Bochum wird derzeit für 28 Millionen Euro gebaut saniert, im Anschluss soll auch der Schulhof erneuert werden.

Bochum. Ein grünes Klassenzimmer oder neue Spielgeräte: In Bochum werden bald einige Schulhöfe erneuert. Woanders ist die Sanierung bereits fertig.

Viele Schulen in Bochum werden derzeit saniert. Im März 2022 hat der Schulausschuss beschlossen, dass im Anschluss auch die Schulhöfe erneuert werden, die jeweiligen Schulen können Einfluss darauf nehmen, was erneuert wird. Auf Anfrage der Grünen-Ratsfraktion hat die Stadt eine Übersicht veröffentlichen, wo sich in nächster Zeit etwas tut.

In der Anfrage geht es zum Beispiel um den Schulhof der Heinrich-Böll-Gesamtschule, da dort die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Folgt nun also die Erneuerung des Schulhofes? Nicht direkt, denn: Zuerst müssten die Leitungen im Erdreich untersucht und teilweise saniert werden. Ist das geschehen, starte die weitere Planung gemeinsam mit der Schulgemeinde. Derzeit gebe es zudem einen regen Austausch zwischen den beteiligten Fachbereichen bei der Stadt.

Diese Schulhöfe in Bochum werden bald erneuert

Die Drusenbergschule in Wiemelhausen soll künftig ein Grünes Klassenzimmer bekommen, bei der Don-Bosco-Schule – ebenfalls in Wiemelhausen – steht eine Neugestaltung des Schulhofes nach der Containeraufstellung an und die Liboriusschule in Grumme erhält einen neuen Spielplatz.

Der Schulhof der Emil-von-Behring-Schule an der Rastenburger Straße in Hofstede soll nach dem Abriss des Pavillons erneuert werden, vermutlich gebe es dann einen Sanierungsbedarf der Grundleitungen. Auch am zweiten Standort in Hordel solle nach der Sanierung der OGS die des Schulhofes folgen. Dort und auch an der Goethe-Schule (Bochum-Mitte) rechnet die Stadt mit einem Sanierungsbedarf der Grundleitungen. Für den Schulhof der Michael-Ende-Schule in Langendreer ist ebenfalls eine Neugestaltung geplant.

Die Willy-Brandt-Gesamtschule in Bochum hat bereits einen komplett neu gestalteten Schulhof, der im Frühjahr dieses Jahres fertig gewesen ist. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Einige Bochumer Schulhöfe wurden in letzter Zeit saniert

Bereits neu- oder in Teilen neugestaltet wurden in Bochum laut Stadt in jüngerer Vergangenheit die Schulhöfe dieser Schulen: Grundschule Laer, Amtmann-Kreyenfeld-Schule, Von-Waldthausen-Schule und Willy-Brandt-Gesamtschule in Werne, Janusz-Korzak-Schule, Arnoldschule, Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule und Alice-Salomon-Berufskolleg in Bochum-Mitte, Hans-Christian-Andersen-Schule in Gerthe, Graf-Engelbert-Schule in Wiemelhausen und Lessing-Schule in Langendreer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum