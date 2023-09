Bochum: Kurden demonstrieren – großes Polizeiaufgebot

Zahlreiche Mannschaftswagen sind am Dienstagmorgen am Bochumer Hauptbahnhof präsent.

Bochum. Rund 100 Menschen wollen am Dienstagmorgen einen „Marsch der kurdischen Jugend“ starten. In der Stadt ist ein großes Polizeiaufgebot präsent.

Großes Polizeiaufgebot am Dienstagmorgen am Bochumer Hauptbahnhof: Rund 100 Menschen haben sich zu einem „Marsch der kurdischen Jugend“ angemeldet. Sie demonstrieren „gegen die Isolationshaft von Öcalan“, wie die Polizei auf Nachfrage sagt.

Auch an Ausfallstraßen ist die Bochumer Polizei präsent

Mannschaftswagen der Polizei standen auch auf einer Spur der Wittener Straße in Altenbochum und an der Kreuzung Ostring/Wittener Straße.

Die Laufdemo hatte bereits am Montag begonnen und soll am heutigen Dienstag von Bochum-Mitte aus in Richtung Essen fortgesetzt werden. (B.Ki.)

