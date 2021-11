Bochum: Klang-„Bilder“ begeistern die Zuhörer gleich doppelt

Bochum-Grumme. Das Projekt-Orchester Bochum bot gleich zwei Konzerte in der Johanneskirche in Grumme. Eine große Herausforderung für die 30 Hobby-Musiker.

Musik verbindet Menschen, vor allem auch in Pandemiezeiten. Das zeigten die Konzerte „Bilder“ des „Projekt-Orchesters Bochum“ in der Evangelischen Johanneskirche. Ehemalige des Neuen Gymnasiums Bochum gründen das Projekt-Orchester im Januar 2020 in Erinnerung an die Schulzeit.

Mit jeweils etwa 120 Besuchern war die Kirche bei beiden Konzerten des Orchesters an zwei Tagen unter den geltenden Hygienebedingungen voll besetzt. Das Publikum ging begeistert mit. Es zollte dem 30-köpfigen Ensemble unter Leiter Roland Hirschhausen am Ende lang anhaltenden Beifall.

Motto der Konzerte in Bochum: „Bilder einer Ausstellung“

Musikalischer Höhepunkt des Auftritts und Motto-Geber war das Werk „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Musorgskij. Für weitere spannende Klangbilder in den Köpfen der Zuhörer sorgten zudem Titelmelodien aus Filmmusiken: unter anderem von „James Bond“ und zu „Star Treck“.

„Das diesjährige Konzert war eine neue Herausforderung mit zwei Auftritten kurz hintereinander“, zieht Orchesterorganisatorin Ronja Saleskat Bilanz. Für das Orchester sei das ein großer Kraftakt gewesen, so Saleskat weiter. Gleichwohl habe dies die Hobbymusiker ebenso wie die monatlichen Proben vorab kräftig zusammengeschweißt.

Vier Wochenenden in der Kirche in Grumme geprobt

„An vier Wochenenden haben wir das hier an der Kirche einstudiert“, ergänzt Mitorganisator Marvin Hiltrop: „Toll, dass die Gemeinde unserem Ensemble diesen Probenraum zur Verfügung stellt.“

Das Miteinander von Gemeinde und Orchester seit 2019 ist auch Pfarrer Volker Rottmann wichtig. „Für uns ist das eine Win-win-Situation. Unsere Gemeindemitglieder und die Gäste durften hier inzwischen zum dritten Mal ein gelungen einstudiertes Konzert erleben“, so der Pfarrer.

Neue Musiker werden gesucht

Das Ensemble sucht Mitmusiker. Vor allem besteht Bedarf an mehr Streichern. Geprobt wird einmal im Monat am Wochenende vor den Konzerten. Das nächste soll im Frühsommer 2022 stattfinden. Kontakt: projekt.orchester_bochum@outlook.de oder www.projektorchsterbochum.de.

