Auf vielen Kundgebungen wird an Mahsa Amini erinnert. Die junge Kurdin wurde im Iran festgenommen, weil sie die Vorschriften für das Tragen eines Kopftuchs missachtet haben soll. Sie starb im Polizeigewahrsam.

Demo Bochum: Junge Iraner rufen zu Demo an der Ruhr-Uni auf

Bochum-Querenburg. Demo an der Ruhr-Universität Bochum: Studierende aus dem Iran wollen ihre Landsleute unterstützen und über den Protest in der Heimat informieren.

Um auf die aktuelle Situation im Iran aufmerksam zu machen und zu informieren, veranstaltet ein Gruppe junger iranischer Studierender am Mittwoch, 30. November, eine Demonstration auf der Brücke zwischen Uni-Center und Ruhr-Universität Bochum. Sie findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt.

Durch den Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini Mitte September wurden im IranMassenproteste ausgelöst. Die Sittenpolizei hat die junge Frau damals festgenommen, weil sie die Vorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Sie starb kurz darauf im Polizeigewahrsam. Seither demonstrieren Tausende im Iran gegen die Regierung.

Auch hier werde viel darüber berichtet, sagt Rozhina Hadi, die ein Teil der „Iranian Scholars for Liberty“ ist. „Doch vieles an Information geht auf dem Weg zwischen Iran und Deutschland dennoch verloren“, bedauert die 21-Jährige. Daher die Demo, mit der man die Menschen in ihrem Heimatland zum einen unterstützen und die Menschen hier zum anderen informieren wolle.

