Bochum: Inzidenzwert nun bei 57,3 – Kunden horten Klopapier

Bochum. Bochum liegt auch am Wochenende über dem kritischen Corona-Inzidenzwert 50. Derweil wird in den Einkaufsmärkten wieder Klopapier gehortet.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bochum steigt auch am Wochenende an. Die Stadt meldete am Samstag eine Inzidenzrate von 57,3. Am Freitag hatte der Sieben-Tage-Wert bei 56,0 gelegen.

Laut Stadt waren oder sind 1724 Bochumerinnen und Bochumer (Vortag: 1697) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 200 Fällen innerhalb einer Woche: Bis zum vergangenen Samstag (10.) waren in Bochum 1511 Frauen und Männer positiv getestet worden. Die Inzidenzrate lag bei 38.

Aktuell sind 311 Bürger infiziert. Die schweren Krankheitsverläufe häufen sich wieder: 18 Patienten werden derzeit in Krankenhäusern versorgt, davon sechs auf der Intensivstation. 1385 Menschen gelten als genesen. Es bleibt bei 24 Todesfällen, die auf Covid-19 zurückzuführen sind.

Corona in Bochum: Erste Sperrstunde am Freitagabend

Die Gesundheitsbehörden gehen von weiter steigenden Infektionszahlen aus. Bochum bliebe mit einer Rate über 50 damit vorerst ein Risikogebiet, für das verschärfte Beschränkungen gelten – darunter eine Sperrstunde, die am Freitagabend erstmals umgesetzt wurde. Stadtweit, auch im besonders betroffenen Bermudadreieck, gingen um 23 Uhr die Lichter aus. So wird es auch am heutigen Samstag sein. Die Gastronomen beklagen existenzbedrohende Einbußen. Wie es heißt, wird eine Klage vor dem Verwaltungsgericht geprüft.

In Einkaufsmärkten wird wieder gehortet

Derweil bestätigten Supermärkte in Bochum: „Die Menschen fangen wieder an zu horten.“ Bei Edeka Burkowski mit einem Markt an der Alleestraße berichtet Vertriebsleiter Turan Can von einem Plus von 200 Prozent beim Verkauf von Hygieneartikeln, vor allem Klopapier und Küchenrollen. „Es ist fast wieder so wie zu Beginn der Pandemie“, so Can. Aktuell sei der Nachschub mit Neuware gesichert; es gebe keine Engpässe.. Halten die Hamsterkäufe an, müsse aber wieder eine Höchstabgabemenge eingeführt werden.