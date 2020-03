Bochum. Ein Info-Abend fragt, wie es mit der historischen Jacob-Mayer-Schule in Bochum weitergehen soll. Die Stadt will das Gelände drumherum neu planen.

Bei der Veranstaltung „Zukunftsmusik: 50er Jahre-Gebäude der Musikschule neu gedacht“ geht es um ein aktuelles Thema der Innenstadt-Entwicklung. Was wird aus dem Haus am Westring in Bochum, wenn die Musikschule dereinst umgezogen sein wird?

Drängende Fragen zur Stadtentwicklung in Bochum

Der 1956 als Jacob-Mayer-Realschule eröffnete Bau, in dem die Musikschule heimisch ist, gilt als wichtiges Zeugnis des kommunalen Schulbaus in den 1950er Jahren. Mit dem geplanten Umzug der Musikschule ans Anneliese-Brost-Musikforum wird die Frage drängend, welche Rolle der Altbau noch spielen kann und soll.

Urbane Nachbarschaft und gemeinschaftlich genutzte Räume

Die Stadt hat nur eine ungefähre Vorstellung; bisher ist offen, wie der Raum zwischen Westring und dem Bereich am BVZ, das abgerissen werden soll, in Zukunft aussehen könnte. Die Umnutzung dieses großen Areals mitten in der Stadt könnte ein fortschrittliches und nachhaltiges Beispiel für eine moderne Stadtentwicklung werden. Vorausgesetzt, urbane Nachbarschaften und gemeinschaftlich nutzbare Räume existierten nebeneinander. Dabei ist der Erhalt der Musikschule nicht explizit festgeschrieben.

Deshalb wird vorgeschlagen, Wohnraum und öffentliche Nutzungen sinnvoll miteinander zu verbinden. „So könnte auch ein Teil der Funktion der Musikschule als gemeinschaftlich genutzter Ort erhalten werden“, schlägt das Bürgerbündnis (u.a. Mieterverein, Mitwerk Bochum, Stadt für Alle und Wohnbundberatung NRW) vor, das zu dem Info-Abend „Zukunftsmusik“ einlädt.

Ideenbörse zu Visionen einer lebenswerten Stadt

Dabei soll es um die Vision einer lebenswerten Stadt gehen. Dazu gehören Themen wie die Finanzierbarkeit des Ganzen und die Umnutzung des Musikschule-Gebäudes als Wohnraum. Der Abend versteht sich als Ideenbörse; auch werden interessierte Personen gesucht, die sich weiter mit der städtebaulichen Entwicklung rund um die Musikschule beschäftigen wollen.

Zunächst wird aber das Bauwerk genauer in den Blick genommen. Wer Lust hat, die ehemalige Jacob-Mayer-Schule vor der Info-Veranstaltung in Augenschein zu nehmen, ist eingeladen, sich um 17.30 vor der Musikschule, Westring 36, zu treffen.

Termin und Ort

Info-Abend am Donnerstag, 5. März, 18 Uhr, im Clubraum der VHS im Bildungs- und Verwaltungszentrum, Gustav-Heinemann-Platz 2-6. Eintritt frei.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier