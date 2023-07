Bochum: Fremdenfeindliche Schmierereien – Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nach fremdenfeindlichen Schmierereien in Bochum-Langendreer.

Bochum-Langendreer. Die Polizei ermittelt nach fremdenfeindlichen Schmierereien in Bochum-Langendreer. Betroffen sind ein Supermarkt, eine Kirche und eine Pizzeria.

Die Polizei ermittelt, nachdem es in der Nacht auf Dienstag, 4. Juli, in Bochum-Langendreer an mehreren Stellen fremdenfeindliche Schmierereien gegeben hat.

Betroffen sind der Supermarkt „Langendreer Markt“, die Christuskirche und die Pizzeria „La Pomodoro“ an der Alten Bahnhofstraße. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um fremdenfeindliche Parolen und Symbole aus roter Farbe.

Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter den 0234/ 909 45 05 oder -4441 (Kriminalwache).

