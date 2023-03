Bochum: Familiendisco kehrt zurück ins Bermudadreieck

Eiskönigin Elsa und ihre Freunde feiern mit, wenn Tobias Kortmann am 26. März mit seiner Familienparty in die Bochumer Diskothek Riff zurückkehrt.

Bochum. Die „Club-Kids“ sind wieder da. Am 26. März kehrt die beliebte Familiendisko in den Bermuda-Club Riff zurück. Der Vorverkauf hat begonnen.

Seit 2016 veranstaltet der Wattenscheider Tobias Kortmann die Partys für Kinder, Eltern und Großeltern. NRW-weit wird gefeiert – in Bochum bisher u.a. in der Zeche, in der Matrix und im Riff. Genau das ist die Besonderheit: Die Kleinen können in „richtigen“ Diskotheken die Tanzfläche stürmen – mit DJs, opulenter Lichtanlage, aktuellen Charts-Hits und einer Extrahalle für kleinere Kinder bis sechs Jahre.

„Club-Kids“ in Bochum: Party feiert ihre 30. Auflage

Nach der fast dreijährigen Corona-Zwangspause hatten die „Club-Kids“ im Herbst 2022 ein fulminantes Comeback im Riff gefeiert: Sämtliche Karten waren bereits im Vorverkauf vergriffen. „Schnell Tickets sichern!“, rät Tobias Kortmann daher für die 30. Auflage seiner Familiendisko.

Karten sind in den Spielwarenläden Brummbär (Brückstraße 27-29) und Kleine Raupe (Westenfelder Straße 3 in Wattenscheid) sowie an der Abendkasse im Riff erhältlich. Der Eintritt für Kinder kostet acht Euro, für Erwachsene neun Euro. Ein Familienticket für vier Personen wird für 29 Euro angeboten. Kinder bis 18 Monate sind kostenlos dabei. Erwachsene haben ohne Kinder keinen Zutritt.

Kinder können sich kostenlos schminken lassen

Beginn ist um 13 Uhr. Es gibt Waffeln, Würstchen, Muffins und Popcorn. Neben Eiskönigin Elsa, Anna und Olaf werden diesmal auch Spider-Man, ein Dino und ein Löwe erwartet. Von 14 bis 16 Uhr können sich die Kinder kostenlos schminken lassen.

