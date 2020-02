Polizei Bochum: Erneute Razzia in elf Shisha-Bars in der Innenstadt

Bochum. Erneut haben Stadt und Polizei Shisha-Bars in Bochum kontrolliert. Zudem gab es Verkehrskontrollen am Abend. Die Behörden legen eine Bilanz vor.

Stadt und Polizei haben erneut Shisha-Bars in der Bochumer Innenstadt kontrolliert. Zudem gab es gezielte Verkehrskontrollen.

Mit Schwerpunktaktionen, wie sie zuletzt regelmäßig im Bermudadreieck vorgenommen wurden, wollen die Behörden „ein Zeichen gegen Clan-Kriminalität setzen“, wie es in einer Mitteilung heißt. So auch am Freitagabend. In elf Shisha-Bars kam es zwischen 19.30 und 22 Uhr zu einer Razzia.

Shisha-Razzia in Bochum: Unverzollter Tabak festgestellt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde in einem Betrieb unverzollter Tabak festgestellt. „Beamte des Ordnungsamtes erteilten an anderer Stelle eine Verwarnung. Mehrere Berichte fertigten die Kollegen der Lebensmittelkontrolle. In einer Bar verhängten sie zudem ein Bußgeld. In einem anderen Betrieb stellte das Bauordnungsamt Mängel fest“, so die Ermittler.

Zeitgleich überprüfte die Polizei auf der Viktoriastraße den Verkehr, um sich unter anderem um die sogenannten „Carposer“ zu kümmern. Unterstützung leistete ein Kfz-Sachverständiger. Das Resultat hier: Bei 15 kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. In zwei Fällen mussten die Beamten die Weiterfahrt untersagen. Zudem ahndeten sie sechs sonstige Ordnungswidrigkeiten und fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Behörden kündigen weitere Kontrollen an

„Schwerpunktkontrollen wie diese finden auch weiterhin unangekündigt und in unregelmäßigen Abständen statt“, kündigen die Behörden an. Ziel sei es, „kriminelle Strukturen bereits im Ansatz zu bekämpfen“.