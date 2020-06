Bochum erlässt Gebühren fürs Parken und Fahrrad waschen

Bochum. Wer in Bochums City einkauft, dem wird die erste Stunde der Parkhausgebühr erlassen. Auch die Nutzung der Fahrradwaschanlage ist dann kostenlos.

Die Aktion „Dein Parkschein geht aufs WiR“ der Bochum Wirtschaftsentwicklung geht nach ihrem erfolgreichen Start am 11. Mai in die Verlängerung bis Ende August. Kunden wird die erste Stunde der Parkgebühr in allen Parkhäusern der Gesellschaft in der Innenstadt erlassen, wenn sie mindestens zehn Euro in der Stadt umsetzen und dies mit einem Bon belegen können.

Das Parkticket wird dazu entweder vom Händler oder aber an einer der Entwertungsstellen freigestempelt. Anlaufstellen sind die Fahrradwaschanlage auf dem Husemannplatz, die Geschäftsstelle von Bochum Marketing an der Huestraße, das Kundencenter Parken der Bochum Wirtschaftsentwicklung an der Viktoriastraße 10 sowie die Garagenwarte in den Parkhäusern P5 Brückstraße und P8 Konrad-Adenauer-Platz im Bermudadreieck.

Wiederbelebung von Handel und Gastronomie

Ebenfalls in die Verlängerung geht auch unsere Fahrradwaschanlage. Wer bis Ende August 2020 mindestens zehn Euro in der Bochumer City umsetzt und das mit einem Bon belegen kann, darf sein Fahrrad kostenlos waschen lassen. Die Aktion ist Teil des Zehn-Punkte-Programms Bochums zur Wiederbelebung von Handel und Gastronomie nach dem Corona-Lockdown.

Mehr Infos zur Aktion „Dein Parkschein geht aufs WiR“ gibt es auf unserer Website www.parken-in-bochum.de und auf www.wodaswirnochzaehlt.de. Dort gibt es auch mehr Infos zur Gesamtkampagne.

