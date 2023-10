Bochum: Diese türkischen Stars kommen in den Ruhrcongress

Bochum. Stars aus der Türkei gastieren in den nächsten Wochen in Bochum. Aus Polen kommt ein Kabarett in den Ruhrcongress. Die Künstler, die Termine.

Hoş geldiniz (Herzlich willkommen)! Im Ruhrcongress sind bis zum Jahresende mehrere türkische Künstler Künstler zu Gast, die in ihrer Heimat Star-Status genießen.

Rock, Pop, Comedy, Musical: Die Bochumer Hallengesellschaft BOVG bedient vielfältige Sparten der Kultur und Unterhaltung. Immer wieder sind auch Gastspiele dabei, die auf die türkischstämmige Community im Ruhrgebiet und in NRW zielen. „Wir arbeiten seit Jahren mit einer Handvoll Veranstaltern zusammen, die sich auf das türkischsprachige Genre spezialisiert haben“, erklärt BOVG-Sprecherin Janina Schulzki. Der Ruhrcongress mit seinen 3000 Sitz- und 5000 Stehplätze habe dabei eine gefragte Größenordnung.

Ruhrcongress Bochum: Türkischer Sänger verspricht „Live-Spektakel“

In den nächsten Wochen gibt es drei Termine:

Am 12. November wird Serdar Ortac am Stadionring erwartet. Der 53-jährige Sänger, Songschreiber und Komponist hat seit den 90er Jahren zahlreiche Hits gelandet. „Seine Konzerte in der Türkei sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Klassiker wie Kara Biberim, Ismi Lazim Degil, Bilsem Ki, Cakra, Beni Unut und Nefes werden in einem großen, mitreißenden Live-Spektakel aufgeführt“, so die Ankündigung (20.30 Uhr, Karten ab 52,40 Euro).

„Live from Bochum“, heißt es am 24. November. Die Festivalreihe des türkischen YouTube-Konzertkanals „Live from“ macht Station im Ruhrcongress: mit Hadise, Teoman, Gripin, Motive und Gökcan Sanliman. Beginn ist um 18 Uhr. Eintritt: ab 54,84 Euro.

Der türkische Komiker und Stand-up-Comedian Hasan Can Kaya kommt am 9. Dezember mit seinem neuen Programm nach Bochum. Beginn ist um 20.30 Uhr. Eintritt: ab 64,50 Euro.

Polnisches Kabarett am 1. Dezember am Stadionring

Auf einen prominenten Kultur-Import dürfen sich auch Besucherinnen und Besucher freuen, die der polnischen Sprache mächtig sind. Am 1. Dezember wird „Neo-Nówka“ im Ruhrcongress erwartet: „eines der führenden Kabaretts der polnischen Unterhaltungsszene“, so die BOVG. Radek, Michał und Roman werden von der Band Zarowki begleitet (19 Uhr, ab 52,95 Euro).

Infos und Karten auf bovg.de.

