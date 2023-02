Bochum: Diese Stars und Sternchen kommen zum Bermuda-Talk

Bochum. Die beliebte Bochumer Talkreihe startet im Mandragora im Bermudadreieck in ihr neuntes Jahr. Moderator Oliver Bartkowski verrät, was geplant ist.

Der Bermuda-Talk gehört mittlerweile zur Innenstadt wie Currywurst und Partyalarm. Mehrmals im Jahr treffen sich die Stars und Sternchen der zumeist lokalen Kulturszene zur unterhaltsamen Plauderrunde im Bermudadreieck in Bochum. Schauspieler, Musiker und Autoren wie Axel Rudi Pell, Ralf Richter, die Tresenleser und einige VfL-Größen waren schon da. Am Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr startet die Talkreihe im Mandragora (Konrad-Adenauer-Platz) in ihr neuntes Jahr. Moderator Oliver Bartkowski führt gemeinsam mit Michael Wurst durch den Abend – und verrät, was geplant ist.

Bermuda-Talk startet in Bochum ins neunte Jahr

Wen haben Sie für den ersten Bermuda-Talk im neuen Jahr gewinnen können?

Oliver Bartkowski: Wir freuen uns auf Comedy-Queen Esther Münch, die bei fast jeder Show zu Beginn des Jahres schon fast zum Inventar gehört. Dazu kommen der Blues-Rocker Ralf Weber, der auch durch die Whisky-Lesungen bekannt geworden ist, und der Autor, Musiker und Schauspieler Dominik Buch, der die VfL-Hymne „Verein für Leidenschaft“ geschrieben hat. Wir planen in diesem Jahr sechs Veranstaltungen, bei gutem Wetter natürlich auch wieder draußen auf der KAP-Bühne – und alles wie immer bei freiem Eintritt!

Haben Sie schon weitere Gäste in Planung?

Natürlich denken wir immer voraus. Wir haben demnächst VfL-Legende und Co-Trainer Frank „Funny“ Heinemann dabei. Dazu wird sich vermutlich auch Stanko Patkovic, der neue VfL-Chefscout, gesellen. Wir hoffen auch, dass es in diesem Jahr mit dem Besuch des Berliner Liedermachers Manfred Maurenbrecher klappt, dessen Werke gerade eine Renaissance erleben. Außerdem arbeiten wir daran, endlich Martin Semmelrogge und Claude-Oliver Rudolph für einen Bermuda-Talk zu gewinnen. Das wird höchste Zeit.

Moderator Rudi Cerne (links) und VfL-Legende Ata Lameck gehörten bereits zu den Gästen beim Bermuda-Talk in Bochum. Foto: Bermuda-Talk

Bei Ralf Richter bebte der ganze Saal

Welchen Promi wollen Sie unbedingt mal dabei haben?

Einige Gäste haben wir schon lange auf dem Zettel wie etwa Heavy-Metal-Queen Doro Pesch. Leider hat es bislang noch nicht geklappt. Der größte Traum wäre natürlich, einmal Herbert Grönemeyer bei uns begrüßen zu dürfen. Und wir geben nicht auf, bis es so weit ist.

Und welcher Gast hat bislang besonderen Eindruck hinterlassen?

Stammgäste wie Jo Hartmann und Helmut Sanftenschneider sind längst gute Freunde und haben das Herz am rechten Fleck. Mit ihnen macht es einfach großen Spaß. Wunderbar ist es immer wieder mit Ata Lameck. Auch Tatort-Schauspieler Jo Bausch und Rudi Cerne von „Aktenzeichen XY“ waren super Gäste. Unübertroffen ist aber vermutlich der Auftritt von Ralf Richter, der uns 2020 in der Rotunde besuchte. Der ganze Saal lag vor Lachen auf dem Boden.

