Feuerwehr Bochum: Brand in St. Josef-Hospital führt zu Großeinsatz

Bochum. Ein Feuer hat am späten Donnerstagabend ein Labor im St. Josef-Hospital in Bochum zerstört. Die Feuerwehr löste einen Großeinsatz aus.

Mit einem Großaufgebot an Kräften hat die Feuerwehr Bochum am späten Donnerstagabend ein Feuer im St. Josef-Hospital bekämpft. Der Brand war in einem Labor ausgebrochen. Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer auf andere Gebäudeteile übergriff.

Um 21.46 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage des Katholischen Klinikums St. Josef Alarm ausgelöst, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Wenig später alarmierten Klinik-Mitarbeiter per Notruf die Feuerwehr und bestätigten damit die automatische Feuermeldung, berichtete die Feuerwehr.

Brand in St. Josef-Hospital: Feuer hatte sich schon auf den Gang ausgebreitet

Kräfte der Feuerwachen in Werne und in Wattenscheid waren da schon zum Brandort am Stadtpark unterwegs, weil die Feuerwache Innenstadt bei einem anderen Löscheinsatz war.

Wie sich zeigte, brannte es in einem Laborraum des Krankenhauses in einem mehrgeschossigen Gebäude. Das Feuer hatte weitere Räume auf der Etage verraucht und sich bereits auf den Flur ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit.

Feuerwehr war mit 63 Kräften im Einsatz

Mit drei Lösch-Trupps kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen und hatte es nach etwa einer dreiviertel Stunden unter Kontrolle gebracht. Dadurch gelang es auch, weitere Gebäudeteile vor den Flammen zu schützen. Brandrauch hatte sich jedoch auch in das Stockwerk über dem Labor ausgebreitet und in einen weiteren Bereich. Das Gebäude wurde anschließend mit Spezialgeräten gelüftet.

Verletzte gab es nicht, teilte die Feuerwehr mit. In den Laborräumen hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand aufgehalten. Insgesamt war die Feuerwehr mit 63 Kräften vor Ort.

Zur Ursache des Brandes gab es am Freitagmorgen noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt, hieß es bei der Feuerwehr. Deren Einsatz war um 0.30 Uhr beendet. Zur Höhe des Sachschadens und den Auswirkungen auf den Klinik-Betrieb gab es am Morgen noch keine Einschätzungen.

