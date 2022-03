Bochum: Bahnhof Langendreer ist zurück aus der Corona-Pause

Bochum-Langendreer. Mit Comedy und einem Konzert beginnt am Sonntag, 6. März, das Programm im Kulturbahnhof. Maddin Schneider und die Band Wildes Holz sind zu Gast.

Mit einem Comedy-Abend und einem Konzert meldet sich der Bahnhof Langendreer am Wallbaumweg 108 in Bochum aus der Corona-Zwangspause zurück. Zum Auftakt gastiert Comedian Maddin Schneider am Sonntag, 6. März, um 20 Uhr mit seinem noch immer neuen Programm „Denke macht Koppweh!“, das er bereits im vergangenen April im Kulturbahnhof zeigen wollte (VVK: 25 Euro).

Der Komiker wurde unter anderem bekannt durch seine Auftritte in den „Sieben Zwerge“-Filmen neben Otto Waalkes sowie durch die „Schillerstraße“. Diesmal gewährt er einen Blick in sein Oberstübchen. Dort tummeln sich die aberwitzigsten Gedanken, bis zu 80 000 pro Tag! „Schon verrückt, was einem den lieben langen Tag bis in die Nacht hinein durch den Kopf geht“, meint Schneider. Vom hessischen Säbelzahntiger bis zum gelben Sonntagssack: Seine absurden Gedankengänge sind brüllend komisch.

Im Bahnhof Langendreer Bochum finden wieder Comedy und Konzerte statt

Akustische Live-Konzerte ohne Grenzen, spontane Komik und kraftvolles Spiel: Das sind seit über 20 Jahren die Markenzeichen der Band Wildes Holz. 1998 von dem Blockflötisten Tobias Reisige zusammen mit dem Kontrabassisten Markus Conrads und dem Gitarristen Anto Karaula gegründet, spielt die Band seitdem regelmäßig auf Kleinkunstbühnen und Festivals. Nach Karaulas tragischem Tod 2018 gelang ein Jahr später der Neuanfang mit dem algerischen Gitarristen Djamel Laroussi. Auf der aktuellen Tour „Grobe Schnitzer“ ist Johannes Behr dabei: live am Dienstag, 8. März, um 20 Uhr (VVK: 18 Euro).

Im neuen Programm geht es um genau diese groben Schnitzer. „Denn mit Fehlern muss man kreativ umgehen, sonst wird es langweilig“, meint die Band. Und selbst aus den gröbsten Schnitzern kann etwas entstehen, wenn man Improvisationstalent und Humor hat.

Der Comedy-Abend mit Sebastian Lehmann am Donnerstag, 3. März, muss ausfallen. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden. Im Bahnhof Langendreer gilt die 2G-Regel sowie eine Maskenpflicht. Info: bahnhof-langendreer.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum