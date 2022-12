Ein silberner VW Golf ist am Freitagabend, 2. Dezember, gegen 17.35 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Unterstraße in Bochum-Langendreer offenbar in die Schaufensterscheibe der Adler-Apotheke gefahren.

Unfall Bochum: Auto kracht in Apotheke, Fahrer (47) verletzt

Ein Autofahrer ist am Freitagabend, 2. Dezember, mit seinem Fahrzeug in die Schaufensterscheibe einer Apotheke in Bochum-Langendreer gefahren. Offenbar war ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall.

Bochumer kommt von der Fahrbahn ab

Gegen 17.35 Uhr war der 47-jährige Bochumer an der Kreuzung Hauptstraße/Unterstraße mit einem silberfarbenen VW Golf von der Fahrbahn abgekommen und in die Schaufensterscheibe der Adler-Apotheke am Marktplatz gefahren. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, aus welcher Richtung der Mann kam.

47-jähriger Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall ist ein hoher Sachschaden entstanden – sowohl am Fahrzeug als auch am Gebäude. Auf dem Bürgersteig vor der Apotheke lag geborstenes Glas. Die Statik des Hauses ist aber nicht in Gefahr, heißt es. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der verletzte 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen genauen gesundheitlichen Zustand der Person liegen derzeitig keine Informationen vor.

Die Unfallstelle musste kurzfristig gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Da es bis dato keine Zeugen gibt, bittet das Verkehrskommissariat der Polizei um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Rufnummer 0234 9 09 52 01 bzw. 0234 9 09 30 99.

