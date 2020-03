Knapp 600 Demonstranten haben am Freitagabend in Bochum die Aufnahme von Flüchtlingen und das Ende der Abschottung an den EU-Außengrenzen gefordert.

Nach einer Kundgebung vor dem Hauptbahnhof zog die Menge über die Südring, die Brüderstraße und die Kortumstraße zu einer Abschlussveranstaltung vor dem Rathaus. Lautstark forderte sie: „Nationalismus raus aus den Köpfen“.

Appell an Oberbürgermeister Eiskirch

Die Botschaft des Marsches lautete: „Wir haben Platz“. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) wurde aufgefordert, das am Donnerstag bekannt gewordene überparteiliche Bündnis von sieben deutschen Großstädten, darunter Köln und Düsseldorf, zur unterstützen. Die Kommunen hatten ihre Bereitschaft zur sofortigen Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern erklärt.

Auch „Omas gegen Rechts“ gehörten zu den Demonstranten. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Schließen Sie sich diesem Bündnis an und machen Sie Druck auf die Bundes- und die Landesregierung“, appellierten die Rednerinnen Kristin Schwierz vom Bahnhof Langendreer und Carla Scheytt (Seebrücke Bochum) sowie Christian Cleusters von der Medizinischen Flüchtlingshilfe. „Bochum hat sich im vergangenen Jahr zum sicheren Hafen erklärt. Das ist eine gute Sache. Jetzt muss die Stadt auch Taten folgen lassen“, so Carla Scheytt. Schwierz forderte, die Stadt sollte zumindest unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen.

Dabei werde die Politik nicht allein auf weiter Flur stehen, versprach Christian Cleusters unter dem Beifall der Menge: „Wir haben Platz in Bochum. Und wir unterstützen Sie“, rief er in Richtung Oberbürgermeister. So wie viele Bochumer schon 2015 dabei geholfen hätten Flüchtlinge aufzunehmen. Die Zivilgesellschaft in der Stadt, so Kristin Schwiers, sei bereit sich erneut zu engagieren.

Viel mehr Teilnehmer als erwartet

Ein breites Bündnis aus Seebrücke Bochum, Bahnhof Langendreer, Medizinische Flüchtlingshilfe, Bündnis für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, Stadt für alle, Friedensplenum sowie Kinder- und Jugendring hatte zu der Veranstaltung aufgerufen. Die Resonanz war deutlich größer als erwartet. Etwa 200 Teilnehmer waren bei der Polizei angemeldet worden. Tatsächlich erschienen fast dreimal so viele – ausgestattet mit Fahnen und Transparenten; angefangen von den orangenen Bannern der Seebrücke bis zu den Schildern der „Omas gegen Rechts“.

