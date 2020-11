Bauarbeiten für das Bochumer Wohnbauprojekt Ostpark starten

Altenbochum. In der Feldmark wird aktuell der Boden auf Altlasten überprüft. 1300 neue Wohnungen sollen bis 2025 in Bochum-Laer und Altenbochum entstehen.

Im Quartier Feldmark sind die ersten Bau- und Erschließungsmaßnahmen für das Bochumer Wohnbauprojekt Ostpark gestartet. Aktuell werden in der Feldmark etwa 70.000 Kubikmeter Boden ausgehoben und auf Altlasten überprüft. Darüber hinaus erfolgt die Verlegung des Schmutzwasserkanals. Im Anschluss beginnt die Neumodellierung des Geländes.

Historische Friedhof in Bochum wird geschützt

Um den historischen Friedhof und die umliegenden Freianlagen zu schützen, wird die Baustelle in der Feldmark eingezäunt. So ist sichergestellt, dass Bagger und Baugeräte die Grünflächen und den Friedhof nicht beschädigen und Unbefugte die Baustelle nicht betreten können. Damit der Baustellenverkehr die Besucherinnen und Besucher des Friedhofs nicht beeinträchtigt, bleibt der südliche Eingang am Eichendorffweg für den Zeitraum der Baumaßnahmen geschlossen. Der Eingang des Friedhofs erfolgt für die nächsten eineinhalb Jahre an der nördlichen Seite (Straße „Feldmark“).

Ab Frühjahr 2021 sollen in der Feldmark die Bauarbeiten für die Straßen, den Schmutzwasserkanal, die Regenentwässerung und die Freianlagen starten. Bis Herbst 2021 wird zudem eine Wall-Wand-Konstruktion errichtet, die mit bis zu sieben Meter Höhe hochwertigen Lärmschutz für das neue Quartier und die Bestandssiedlung am Eichendorffweg schafft.

Bochums größtes Wohnbauprojekt

Ansprechpartner zum Thema Ostpark ist Philipp Lemke von NRW. Urban GmbH, Treuhänder der Stadt Bochum für das Quartier Feldmark, der telefonisch unter 02 31 – 43 41 226 oder per Mail an philipp.lemke@nrw-urban.de erreichbar ist.

Das Projekt „Ostpark – Neues Wohnen“ ist die derzeit größte Wohnbauflächenentwicklung in Bochum. Rund 1.300 neue Wohneinheiten entstehen bis 2025 auf 43 Hektar (Nettobaufläche 14 Hektar) in den Stadtteilen Altenbochum und Laer. Der Ostpark wird aus zwei unabhängigen Quartieren bestehen, die jeweils an die bestehende Bebauungsstruktur anknüpfen: die Feldmark im Westen und die Havkenscheider Höhe im Osten.

