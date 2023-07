Schwimmen verboten: Die Badeampel an der Ruhr in Bochum-Dahlhausen leuchtet derzeit rot.

Badestelle Badestelle an der Ruhr in Bochum geschlossen – die Gründe

Bochum. Die Badeampel an der Ruhr in Bochum leuchtet rot – Schwimmen verboten. Woran liegt es und warum für das Baden in Essen oft andere Regeln gelten.

Die sommerlichen Temperaturen laden derzeit zu einer Erfrischung im kühlen Nass ein – zum Beispiel an der Badestelle in der Ruhr in Bochum-Dahlhausen. Das Problem: Die Badeampel leuchtet derzeit rot. So wie an durchschnittlich jedem dritten Tag seit der diesjährigen Eröffnung am 14. Juni.

„Letztlich wird die Wetterlage die Nutzbarkeit der Badestelle vorherrschend bestimmen“, erklärt Stadtsprecher Thomas Sprenger. Aufgrund des starken Regens am Sonntagabend habe das Frühwarnsystem die Information zur Sperrung gegeben. Auch an den vorherigen Tagen war die Badestelle geschlossen, weil es auch davor Starkregen gegeben hatte.

Zur Erklärung: Heftige Niederschläge können verschmutztes Oberflächenwasser und Abwässer aus Kläranlagen in Flüsse schwemmen, was zu einer Verschlechterung der Wasserqualität führt, so die Stadt.

Badestelle an der Ruhr in Bochum-Dahlhausen: Stadt ist auch im zweiten Jahr vorsichtig

„Wenn die Grenzwerte wieder eingehalten werden – die Information erfolgt automatisiert aus dem Frühwarnsystem – kann die rechtliche vorgeschriebene Freimessung erfolgen“, so der Pressesprecher weiter. Wann die Badestelle wieder geöffnet wird, ist noch unklar. Die Stadt Bochum sei bestrebt, ihr Messsystem stetig weiterzuentwickeln, um die Zahl der Tage, an denen die Ampel auf Grün steht, zu erhöhen.

Sprenger: „Mit jeder weiteren Datensammlung versuchen wir, eine höhere Sicherheit zu ermöglichen. Aber auch im zweiten Betriebsjahr verhält sich die Stadt tendenziell vorsichtig, um die Badesicherheit nicht zu gefährden.“

Kanadagänse bevölkern die Badestelle an der Ruhr in Bochum-Dahlhausen. Für Menschen hingegen ist das Schwimmen hier derzeit verboten. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Manch ein Badegast im Ruhrgebiet war in den vergangenen Tagen verwundert: Während es Ende der vergangenen Woche erlaubt war, in Essen in der Ruhr am Baldeneysee zu schwimmen, war genau das einige Kilometer weiter in Bochum verboten.

Woran liegt das? „Die beiden Badestellen sind nicht miteinander vergleichbar“, erklärt Sprenger. Die Badestelle in Bochum befinde sich im fließenden Gewässer, die in Essen hingegen in einem Stausee. „Dort müssen nicht zwingend die selben Werte existieren wie in Bochum“, heißt es weiter.

