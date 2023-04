Autos zerkratzt, Autos angezündet: Polizei Bochum ermittelt

Acht geparkte Autos – hier ein Symbolfoto – sind in Bochum-Weitmar zerkratzt worden, mutmaßlich am Gründonnerstag zwischen 9 und 13.15 Uhr.

Bochum-Weitmar. Nach der Beschädigung von Autos und dem Brand mehrerer Wagen im Stadtteil Weitmar sucht die Polizei Bochum Zeugen. Was bislang bekannt ist.

Nachdem im Bochumer Stadtteil Weitmar am Gründonnerstag mehrere Autos zerkratzt worden sind und in der Nacht zu Sonntag drei Wagen gebrannt haben, ermittelt die Polizei. Wie die Behörde am Ostermontag bekanntgab, haben unbekannte Täter bereits am Donnerstag, 6. April, bei acht Fahrzeugen, die an der Straße Lange Malterse geparkt waren, den Lack zerkratzt. Die Tatzeit wird auf 9 bis 13.15 Uhr etwa eingegrenzt, der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In der Nacht zum Ostersonntag, 9. April, hätten gegen 3.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Hasenkampstraße 9-11 drei Autos gebrannt, meldete die Polizei ebenfalls am Montag. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, der Sachschaden sei gleichwohl „erheblich“.

In beiden Fällen hat die Kripo Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zuständig ist im Fall der zerkratzten Autos das Kriminalkommissariat 31, 0234/ 909 81 05, im Fall der Pkw-Brände das Kriminalkommissariat 11 unter 0234/ 909 41 05. Hinweise in beiden Fällen nimmt außerdem auch die Kriminalwache unter 0234/ 909 44 41 entgegen.

