Aufruf zur Solidarität mit Belarus - Kundgebung in Bochum

Die Bochumer SPD ruft zur Solidarität mit der Demokratiebewegung in Belarus auf. Am Samstag (22. August) kommt es von 14 Uhr an auf dem Husemannplatz in der Innenstadt zu einer coronagerechten Kundgebung. Teilnehmer werden gebeten, die Abstandsregeln einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Faire und freie Wahlen gefordert

Mit der Veranstaltung soll die Demokratiebewegung in Belarus unterstützt werden. Sie kämpft derzeit für die Freilassung aller politischen Gefangenen sowie für faire und freie Neuwahlen für das Präsidentenamt. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte sich bei der Präsidentschaftswahl am 9. August mit einem Stimmenanteil von 80 Prozent zum Sieger erklären lassen. Die Opposition spricht von Wahlbetrug. Auch die EU und Deutschland erkennen das Ergebnis nicht an.

„Wir erklären uns solidarisch mit den Protestierenden“, sagt Bochums SPD-Chef und Landestagsabgeordneter Karsten Rudolph, der am Samstag zu den Rednern gehört. Symbolisch soll das Zeichen, das von Bochum ausgeht, weiß sein. Daher bittet der Veranstalter die Teilnehmer, die am Samstag zum Husemannplatz kommen, etwas Weißes zu tragen: egal ob Bluse, Hemd oder T-Shirt.