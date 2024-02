Bochum. Das Ruhrstadion in Bochum ist marode und soll saniert werden. Das wird dauern, doch erste Schritte sind getan. Was im Hintergrund geschieht.

Das Ruhrstadion in Bochum soll saniert und umgebaut werden, dafür geht die Stadt nun im Hintergrund weitere Schritte. Das Schmuckkästchen „anne Castroper“ ist in die Jahre gekommen. Außerdem sieht sich der VfL Bochum mit einer Kapazität von 26.000 Zuschauern sowie nur rund 1350 VIP-Plätzen auf Dauer nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga.