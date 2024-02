Bochum. Vor den „Oscars“ ist Sandra Hüller bei US-Moderator Jimmy Kimmel. Sie erzählt von ihrer Nominierung – und von knarzenden Türen im Schauspielhaus.

Sandra Hüller segelt weiter auf Oscar-Kurs: Rund drei Wochen bevor in Hollywood der begehrteste Filmpreis der Welt vergeben wird, war die gefeierte Schauspielerin zu Gast in der Late-Night-Show des amerikanischen Moderators Jimmy Kimmel. In schwarzem Abendkleid und perfektem Englisch plauderte sie dort über ihre Oscar-Nominierung als „Beste Hauptdarstellerin“ – sogar die knarzenden Türen im Schauspielhaus Bochum blieben nicht unerwähnt.