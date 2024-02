Bochum. Ein witziges Theaterstück über Superstar Beyoncé sorgt in den Kammerspielen für Ovationen. Doch über der letzten Vorstellung lag ein Schatten.

Dieser Abend ist laut, schnell und rasend lustig: Die Pop-Performance „Don’t Worry Be Yoncé“ begeistert seit über fünf Jahren die Zuschauer im Schauspielhaus Bochum. Auch die Wiederaufnahme nach längerer Pause in den Kammerspielen war nahezu ausverkauft – doch was womöglich gar nicht jeder im tobenden Saal mitbekommen hat: Es lag ein Schatten über dieser Vorstellung, denn eine der vier Akteurinnen ist vor rund einem halben Jahr gestorben.