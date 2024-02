Bochum. Bochum erhält im Frühjahr ein neues Streetfood-Festival. Besonderheit: Es spielen Live-Bands. Hier wird geschlemmt, das gibt‘s auf die Teller.

Bochum kann sich auf ein neues Gastro-Format freuen. Im Frühjahr feiert das „Street Food & Music Festival“ Premiere auf der Wiese vor dem Bergbaumuseum.

Einen „Gaumen- und Ohrenschmaus“ verspricht die Dortmunder Eventagentur „Just Festivals“, die mit ihrem Mix aus internationalen Speisen und Live-Musik von März bis Oktober in bundesweit mehr als 40 Städten gastiert. „Endlich“, so ein Sprecher, steht 2024 auch Bochum auf dem Tourplan. Vom 24. bis 26. Mai (Freitag bis Sonntag) macht das Festival Station am Europaplatz.

Angekündigt werden 20 Food-Trucks. Auf der Homepage gibt es bereits einen ersten Überblick. Serviert werden unter anderem Bowls, Spanferkelburger, Poutine, philippinische Spezialitäten, Scharwama und Falafeln, Poffertjes, Empanadas und Langos. Infos auf street-food-music.de.

Street-Food-Festival in Bochum: Am Bergbaumuseum gibt‘s auch Live-Musik

Parallel gibt‘s auf einer eigens aufgebauten Bühne Musik mit verschiedenen Bands und DJs. An dem Programm werde derzeit gebastelt. „Wir freuen uns darauf, mit großartigen Künstlern aufzutreten, die die Stimmung auf dem Festivalgelände zum Kochen bringen werden“, verheißt Steffen Denter vom „Just Festivals“-Team.

Der Eintritt ist kostenlos. Lokale Partner und Unternehmen, die sich am Festival-Auftakt in Bochum beteiligen möchten, können sich noch per Mail an kontakt@just-festivals.de wenden.

Hopfenfest und Food-Lovers-Markt kehren nach Bochum zurück

Gleichfalls am Bergbaumuseum erlebt das „Hopfenfest“ im Sommer eine Rückkehr. Die Bochumer Biwenko GmbH kündigt für den 25. bis 27. Juli (Donnerstag bis Samstag) eine Neuauflage des Bierfestivals an. Das hatte 2023 mit rund 5000 Besuchern großen Zuspruch gefunden.

Ein weiterer Street-Food-Markt steht gleichfalls im Mai an. Max Sollmann macht mit seinem Food-Lovers-Festival am 4. und 5. Mai (Samstag und Sonntag) in seiner Heimatstadt Station. 30 Profi- und Hobbyköche sind am Start. Geschlemmt und getrunken wird auf dem Hof der Fiege-Brauerei. Infos auf foodlovers-streetfood.de.