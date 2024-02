Bochum. Kräftig verzögert hat sich der Bau einer neuen Freizeitanlage in Bochum. Nun ist sie fast fertig und endlich klar, wann gestartet werden soll.

Jetzt ist es endlich so weit: Nach vielen Verzögerungen steht nun der Eröffnungstermin für die neue Freizeitanlage, die in Bochum-Langendreer entsteht. Dort wird der Freibadbereich des Ostbades aufwendig umgebaut. Ende April soll „Urban Blue“, so der Name, in Betrieb gehen. Die Wasserwelten als Betreiber der städtischen Bäder peilen das Wochenende vom 26. bis 28. April an.