Angriff auf Bochums Grünen-Parteibüro: Kunstblut und Plakate

Bochum. Das Parteibüro der Bochumer Grünen ist in der Nacht zu Mittwoch von Unbekannten beschmiert worden. Es ist nicht der erste Vorfall an der Stelle.

Das Parteibüro der Bochumer Grünen an der Diekampstraße 37 ist in der Nacht zu Mittwoch von Unbekannten beschmiert worden. Es wurden Plakate und Fotos aufgehängt, sowie rote Farbe verspritzt. Kritisiert wird die Türkei-Politik der Bundesregierung, vor allem in Bezug auf die kurdische Bevölkerung.

Der Bundestagsabgeordnete Max Lucks bezeichnet den Angriff als „absurd“. „Das ist ganz bitter für die demokratische Kultur. Bei mir bekommt jeder einen Gesprächstermin, der ein politisches Anliegen hat.“

Max Lucks, der auf den Plakaten selber von den unbekannten Aktivisten angegangen wird, ist Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, gehört der parlamentarischen Versammlung des Europarates an und ist Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe.

Grüne in Bochum wollen Anzeige erstatten

„Seit wir in der Bundesregierung sind, kommt sowas häufiger vor“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Sebastian Pewny. „Wir hatten schon Kot im Briefkasten, kleinere Schmierereien – und das aus allen Richtungen. Klimaaktivisten, radikale Linke, Identitäre.“

Besorgt mache ihn der Angriff auf das Büro aber nicht. „Ich fürchte, das gilt es auszuhalten.“ Die Grünen haben Strafanzeige gestellt. Wegen des politischen Hintergrundes ermittelt nun der Staatsschutz.

