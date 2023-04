Abi-Klausur abgesagt: Bochumer Schülerin war zum Heulen

Nein, heute kein Abitur: Die für Mittwoch terminierten Abi-Klausuren in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik wurden am Dienstagabend kurzfristig abgesagt.

Bochum/Wattenscheid. Die Absage der Abi-Klausuren hat auch in Bochum die Nerven von Schülern und Lehrern strapaziert. Wie lief der Aufgaben-Download für Donnerstag?

Der Feierabend war kurz für Mathias Balliet. Bis in den Abend hinein hatte der Leiter der Hellweg-Schule in Wattenscheid noch auf Entwarnung aus Düsseldorf gehofft, aber um kurz nach 20.30 Uhr stand schwarz auf weiß fest: Die für Mittwoch geplanten Abiturklausuren fallen aus, werden erst am Freitag (21. April) geschrieben. Vorangegangen waren Stunden des Bangens, aber keine Chance: Die Klausuraufgaben fürs Zentralabi 2023 ließen sich nicht herunterladen.

Mathias Balliet ist Leiter der Hellweg-Schule in Wattenscheid. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services (Archiv)

Eigentlich sei das Verfahren eingeübt gewesen, sagt Balliet und erklärt den mehrstufigen Prozess: Im Vorfeld bekomme die Schule per Briefpost Zugangsdaten und separat Entschlüsselungscodes. Am Vortag der Klausur könnten die Prüfungsaufgaben dann im Zeitraum zwischen 12 und 16 Uhr heruntergeladen, entschlüsselt und schließlich gedruckt werden. „Das hat all die Jahre auch gut geklappt“, so Balliet. Bis zum Dienstag.

Schiller-Schule konnte Aufgaben herunterladen – und musste trotzdem verschieben

Schulleitung und Lehrkräfte versuchten sich ab dem Mittag am Download der Abi-Aufgaben – liefen aber immer nur vor Fehlermeldungen. „An zwei Gymnasien in Bochum hat’s wohl geklappt, hab ich gehört“, erzählt der Hellweg-Schulleiter.

Das Download-Glück ersparte jedoch nicht die abendliche Aufregung – an der Schiller-Schule in Wiemelhausen etwa informierte Schulleiter Eike Völker am Abend: „Auch wenn an unserer Schule der Download gelang, müssen wir ebenfalls auf den Termin am Freitag ausweichen“, schrieb er – und wünschte den Abiturientinnen und Abiturienten „gute Nerven und dass ihr euch weiterhin gut vorbereiten könnt“.

Abiturientin aus Bochum: Anspannung nun noch einmal größer

Bei vielen, die die Download-Panne unmittelbar vor dem Start der Prüfungsphase trifft, liegen die Nerven am Mittwoch indes blank. Ihr sei zum Heulen gewesen, erzählt eine Abiturientin der Heinrich-von-Kleist-Schule, die ihren Namen nicht veröffentlicht wissen will. Die Absage ihrer Bio-Leistungskurs-Klausur am Dienstagabend sei ein Schock gewesen, die Anspannung nun noch einmal größer, berichtet sie. Manche Mitschülerinnen und Mitschüler freuten sich zwar über die Verschiebung, sie aber „macht das fertig“. In der Vorbereitung auf die anderen Fächer fehlten ihr nun zwei Tage, denn bis Bio am Freitag nicht abgehakt sei, bekomme sie nichts anderes in den Kopf.

Auch die BezirksschülerInnenvertretung (BSV) Bochum zeigt sich „verärgert“. Die kurzfristige Absage werfe die Vorbereitung vieler Abiturienten über den Haufen, sagt BSV-Vertreter Elias Bala. Leidtragende seien vor allem muslimische Schülerinnen und Schüler: Am Freitag beginnt das Zuckerfest, mit dem das Ende des Fastenmonats Ramadan begangen wird. „Das können sie jetzt nicht angemessen feiern.“

Abitur 2023: Download der Aufgaben für Donnerstag hat funktioniert

Hellweg-Schulleiter Mathias Balliet geht davon aus, dass an seiner Schule trotz der Terminkollision von Klausur und Zuckerfest alles ruhig über die Bühne geht. Es sei jetzt wichtig gewesen, einen zeitnahen Nachholtermin für die ausgefallenen Klausuren zu finden, sagt er.

Um 11.58 Uhr saß Balliet am Mittwoch wieder vor dem Rechner – Donnerstag stehen an seiner Schule Abi-Klausuren in den Fächern Psychologie und Sport an. „Wir sind mit allem durch“, sagt der Schulleiter am Mittag hörbar erleichtert, um 12.05 Uhr seien alle Unterlagen heruntergeladen gewesen, die Ausdrucke inzwischen sicher im Schul-Tresor verstaut. Das Zentral-Abi 2023, am Donnerstag kann es beginnen.

So geht’s im Zentralabitur weiter Bis Freitag, 5. Mai, sind die schriftlichen Prüfungen fürs Zentralabi 2023 in NRW terminiert. Ab Montag, 8. Mai, stehen dann bis um 22. Mai die Nachschreibtermine an. Ebenfalls am 8. Mai starten die Termine für die mündlichen Prüfungen im vierten Abitur-Fach. Am Donnerstag, 20. April, werden die Abi-Klausuren in folgenden Fächern geschrieben: Kunst, Musik, Geographie, Erziehungswissenschaft, Geschichte, Geschichte/Sozialwissenschaften, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften (mit SW/Wirtschaft), Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Ev. und Kath. Religionslehre, Sport. Der Freitag, 21. April, war eigentlich prüfungsfrei geplant, wird nun aber zum Ausweichtermin für die Mittwochs-Klausuren. Bis zum 20. Juni sind alle Prüfungen und Nachprüfungen in NRW abgeschlossen, letzter Tag für die Zeugnisausgabe ist laut Schulministerium der 21. Juni.

